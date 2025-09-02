Ángeles Gallego aspirará a ser rectora de la Universidad de Sevilla: ya hay seis candidatos a las elecciones

Ya son seis los candidatos a rector de la Universidad de Sevilla (US). La última en presentar su candidatura ha sido la catedrática del departamento de Administración de Empresas y Marketing, Ángeles Gallego Águeda.

Su postulación se ha dado a conocer la mañana de este martes. Gallego defiende un proyecto "participativo e inclusivo" para "construir una Universidad preparada para afrontar los retos del presente y del futuro", según ha informado Europa Press.

Asimismo, la ahora candidata a rectora de la US, ha defendido "la necesidad de repensar la Universidad para situar realmente en el centro a las personas que la componen".

Ángeles Gallego es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y graduada en Medicina.

Además, es catedrática del departamento de Administración de Empresas y Marketing y directora del Centro de Formación Permanente de la hispalense. Gallego ha pertenecido al equipo del actual rector, Miguel Ángel Castro.

Los otros candidatos

Las de 2025 serán las primeras elecciones con sufragio universal en veinte años que se celebren en la Universidad de Sevilla. Las elecciones se convocarán el 10 de septiembre de 2025 y el plazo para la presentación de candidaturas está fijado del 26 al 30 de septiembre. Del 8 al 29 de octubre será cuando se desarrolle la campaña electoral. La primera vuelta de los comicios tendrá lugar el próximo 30 de octubre mientras que la segunda se celebrará el 10 de noviembre. Ángeles Gallego se disputará el puesto entre, por ahora, otros cinco candidatos. José Luis Gutiérrez, Ana López, Carmen Vargas, Manuel Felipe Rosa y Pastora Moreno son los demás nombres. Abandono de cargos

Los tres primeros pertenecieron al equipo del actual rector de la hispalense, Miguel Ángel Castro. Han sido vicerrectores.

Cabe destacar que la ahora candidata a rectora de la US también ha formado parte del equipo de Castro. En su caso, como directora del Centro de Formación Permanente de la universidad sevillana.

El decano de Odontología, José Luis Gutiérrez, es otro de los integrantes de la universidad que ha anunciado su intención de presentarse en las elecciones a rector. También lo ha hecho Pastora Moreno, catedrática de Redacción Periodística.