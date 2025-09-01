La criminalidad baja en Sevilla por segundo año consecutivo, pero la ciberdelincuencia crece un 24%

Imagen de un agente de la Policía Nacional frente a un ordenador. EP Sevilla

La criminalidad en Sevilla ha bajado un 6,6 por ciento en lo que va de año respecto al mismo periodo de 2024, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Interior. Esto se traduce en un total de 39.232 de los 41.998 que se registraron el año pasado.

No obstante, se ha producido un repunte de los delitos de ciberseguridad de un 24 por ciento interanual. La cifra durante este primer semestre asciende a 11.723.

La caída de la criminalidad en la ciudad "se repite por segundo año consecutivo", tal y como ha señalado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.

En concreto, se han registrado 2.069 delitos menos que en el primer semestre de 2024. Entre ellos destaca un 13,1 por ciento menos de robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones; un descenso del 11,7 por ciento en hurtos y de un 10,1 por ciento en delitos contra la libertad sexual.

En el otro lado de la balanza está la ciberdelincuencia, la cual ha subido en lo que va de año respecto al mismo periodo de 2024.

En concreto, durante los seis primeros meses de 2025 ha habido un aumento de un 24 por ciento interanual. No obstante, Toscano ha declarado que se trata de un hecho que se repite en todo el país.

En este sentido, desde enero hasta junio han tenido lugar casi 10.000 estafas telefónicas y más de 1.700 delitos catalogados como 'otros'.

"Mejora significativa"

Con todos estos datos, "el balance global de criminalidad en la provincia se reduce un 1 por ciento durante el primer semestre del año".

Según subdelegación, "en la ciudad de Sevilla la mejora es aún más significativa". Para ello, se atiende a la bajada de un 9,3 por ciento de la criminalidad convencional y un 4,7 por ciento en el total de los delitos.

En cuanto a la cibercriminalidad, la hispalense ha experimentado una subida de un 17,1 por ciento desde enero hasta junio.

En lo que respecta a los "delitos graves", en la hispalense también se ha producido una bajada. En el caso de las agresiones sexuales, estas se han visto reducidas en un 14,7 por ciento, mientras que los hurtos y los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones han disminuido un 13,5 y 12,2 por ciento respectivamente.

"El incremento constante de la Policía Nacional y la Guardia Civil" es la razón por la que, según Francisco Toscano, se ha dado la caída de la criminalidad en la provincia de Sevilla.

Al hilo de esto, el subdelegado del Gobierno ha destacado que la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia ha aumentado un 7 por ciento respecto a 2018.

Por otra parte, la Guardia Civil ha incrementado su presencia en un 7,1 por ciento, mientras que la Policía Nacional ha aumentado su plantilla un 6,9 por ciento.