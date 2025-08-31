La AP-4 llega a la Operación Retorno tras un verano de atascos y a la espera de su tercer carril: "El parche no se ha notado"

La Operación Retorno está en marcha. La DGT prevé 273.000 desplazamientos de largo recorrido en la provincia de Sevilla entre el viernes 29 y el domingo 31. Mientras, en el ojo del huracán sigue encontrándose la AP-4, una de las principales vías de acceso a la provincia. Es la que tiene "mayor densidad de tráfico".

El pasado 9 de agosto el Ministerio de Transportes estrenó un carril provisional a la altura de Las Cabezas de San Juan para aquellos que se desplazaban a Cádiz. Sin embargo, según transmiten desde la localidad sevillana, "no se ha notado".

"Ha sido vestir un santo para desvestir a otro". Así se expresaba Pepe Solano Caballero, alcalde de Las Cabezas de San Juan, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Sevilla. "Hemos pasado el verano igual que otros veranos: con retenciones kilométricas a las puertas de nuestro pueblo".

En concreto, en la mencionada jornada se habilitó por primera vez el uso dinámico del arcén de la calzada sentido Cádiz de la AP-4, entre los kilómetros 41,12 y 44,5 a la altura de Las Cabezas de San Juan.

El objetivo, según indicaban desde Subdelegación del Gobierno en Sevilla, era "permitir a los vehículos de turismo circular por él de manera ocasional en los intervalos de mayor tránsito de tráfico" y, así, aliviar las retenciones que acostumbran a generarse.

El carril permitiría a los vehículos circular por él de manera ocasional en los intervalos de mayor tránsito de tráfico, por lo que no funcionaría de manera fija, sino que se activaría en función de las necesidades.

La idea era que los vehículos que se circulan con dirección a la A-471, hacia Lebrija, Trebujena y Sanlúcar de Barrameda, lo hicieran por el arcén de la AP-4, que vería aumentada así su capacidad.

Sin embargo, el primer edil del municipio sevillano sostiene que "no se ha producido un desatasco o una fluidez mayor ni nada". "Ha sido igual que siempre, sobre todo los fines de semana o los días de operación salida", insiste.

"Al final eso no ha servido de solución para desatacar la AP-4", sostiene Solano, quien desgrana que su pueblo tiene dos peticiones históricas: la creación de un carril que aporte soluciones al problema del tráfico y "una salida norte a la altura de lo que se conoce como el Cerro del Fantasma".

Dos peticiones históricas

Por un lado, el alcalde del municipio sostiene que se trata de una carretera muy sobrecargada, especialmente desde que la autopista dejó de ser de peaje en 2020 y, por tanto, se liberalizó para todos los turismos.

"La densidad de tráfico ha aumentado exponencialmente desde entonces, y necesitamos otro carril", insiste. De hecho, los datos del Ministerio de Transportes indican que desde entonces el tráfico global en la vía se ha visto incrementado en un 50 por ciento. Se ha triplicado, en el caso de los vehículos pesados.

La segunda petición histórica, la creación de una salida norte, facilitaría a los cabeceños "el no tener que cruzar todo el pueblo para ir hasta la entrada y salida de la autopista". "La mayoría de las veces nos quedamos atascados a las puertas del pueblo", afea el alcalde.

Esta propuesta "también aliviaría el tráfico", ya que los propios vecinos de Las Cabezas serían menos turismos que participarían de la aglomeración. "Tendríamos otra opción de entrar o salir a la autopista sin tener que estar horas en un atasco".

La primera de las propuestas se encuentra en redacción, mientras que la segunda ha sido presentada "en varias ocasiones" a la "Dirección General y Provincial para que se lo trasladaran también a los redactores del proyecto del tercer carril", expone Pepe Solano.

"Consideramos que ahora, que están en plena redacción del proyecto del tercer carril, es el momento para reorganizar la zona", desarrolla. Por ese motivo, han pedido "en tres ocasiones" poder reunirse con la Secretaría de Estado. "Seguimos todavía esperando a que nos reciban".

La espera del tercer carril

Las Cabezas de San Juan es, junto a Dos Hermanas y Los Palacios uno de los pueblos más afectados por los colapsos que se producen en esta carretera desde que el peaje se eliminó en 2020.

Tal como transmite a este medio, la situación se vuelve más insostenible en verano, cuando los atascos llegan hasta los 20 kilómetros algunas jornadas. Esto complica la movilidad de los vecinos de dichos municipios, que en muchos casos, necesitan de la AP-4 para muchos de sus movimientos.

La solución debe ser el tercer carril, en fase de redacción por parte del Ministerio de Transportes, cuyo plazo es de 36 meses. Es decir, no podrá empezar a construirse antes de 2027.

La idea que se baraja es construir 34,5 kilómetros de carril entre Dos Hermanas y Las Cabezas de San Juan, con un presupuesto estimado de 145 millones de euros. Por otro lado, se trabaja en otro tramo de 7 kilómetros entre el enlace de la SE-40 y el inicio de la AP-4 qu costaría 30 millones.

Operación retorno

Mientras espera el tercer carril, la AP-4 sigue encontrándose en el ojo del huracán al ser una de las arterias que más se colapsan durante todo el año. Estos días se enfrenta a la Operación Retorno.

La Dirección General de Tráfico ha activado desde las 15:00 horas del viernes 29, hasta las 24:00 horas de este domingo 31 de agosto la Operación Especial de Retorno.

Durante estos días se prevé que haya 273.000 desplazamientos de largo recorrido en la provincia de Sevilla, en el marco de los más de 1,1 millones de viajes previstos en Andalucía.