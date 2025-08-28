El factor que diferencia a Sevilla de Zaragoza en la batalla por ganar población: "No se puede ver con los ojos de la capital"

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, cree que "Sevilla sale bien parada" en la batalla con Zaragoza en población. Según ha explicado, el área metropolitana es el factor que la diferencia. "No se puede ver con los ojos de la capital", ha subrayado.

Tal como ha afirmado, Zaragoza no tiene corona metropolitana más allá de su término municipal. En cambio, con todos los municipios de alrededor, se conforma "una gran Sevilla que tiene un millón de habitantes".

Es un análisis que comparte con el propio alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. "Hay muchísimos municipios a nuestro alrededor con una calidad de vida bastante recomendable", decía a principios de agosto.

Este factor se unía a la parálisis urbanística en la que había estado instalada la capital, donde apenas se construyeron pisos en 12 años. Para revertir la dinámica, ya hay 15.000 viviendas proyectadas para los próximos años.

En los últimos datos del INE, la capital maña se colocó como cuarta ciudad de España con 691.037 frente a los 686.741 de la hispalense.

Desde 2024 Sevilla capital empieza a recuperarse de una caída de población que se ha manifestado desde 2011. El último padrón ya reflejó la recuperación de 3.463 habitantes para colocarse con 687.488 personas. De hecho, en este recuento sigue por encima de Zaragoza (686.986).

Diez pueblos con más de 20.000 habitantes

A ello se le une el crecimiento del área metropolitana. Dos Hermanas, por ejemplo, con más de 140.000 habitantes, ha ganado más de 5.000 en solo cinco años.

Los últimos datos del padrón reflejaron el crecimiento de casi todas las localidades que están cerca de la capital, con diez municipios que superan los 20.000 habitantes.

En cambio, la situación es muy diferente en Zaragoza, donde a menos de 20 minutos de la capital y por encima de los 10.000 habitantes solo están Utebo y Cuarte de Huerva. No hay núcleos poblacionales más grandes alrededor.

En este contexto, Javier Fernández ha hecho alusión a la "gran Sevilla que tiene más de un millón de habitantes". "No se puede ver simplemente con los ojos de la capital, sino como un área metropolitana que funciona muy bien como un absoluto todo", ha dicho en Europa Press.

Las dos velocidads de Sevilla

No obstante, el crecimiento de Sevilla tiene dos velocidades, según reflejaron los últimos datos del padrón, pese a que la provincia ganó 10.536 habitantes.

Se ve por ejemplo en Sierra Morena, cuyos diez pueblos perdieron 74 habitantes. En solo dos años ha perdido 230. También se observa en la Sierra Sur, donde había 223 habitantes menos.

Al respecto, Fernández cree que no existen "grandes problemas", aunque ha reconocido que hay que seguir "vigilante" ante la situación.

Para el presidente de la Diputación de Sevilla, la despoblación rural se combate con la mejora de las comunicaciones para que la ciudadanía tenga "buenas carreteras y buenos transportes".

También valoró la necesidad de ofrecer "un buen nivel de servicios públicos" y "oportunidades laborales cerca" de los municipios en cuestión.

Al hilo, ha destacado el caso de El Madroño. Es el pueblo con menos habitantes de Sevilla, pero el último padrón reflejó un crecimiento de 18 vecinos para pasar de los 287 a los 305.

Fernández ha resaltado que sus ciudadanos "están encantados de vivir allí" por la posibilidad de vivir en la naturaleza o su buena conexión con la capital a través de la autovía de la Plata.