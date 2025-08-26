Un pueblo de Sevilla de menos de 1.000 habitantes, declarado como zona catastrófica por los incendios del verano

Efectivos del Infoca trabajan en el incendio de El Garrobo del pasado 1 de julio. E. E. Sevilla

El Garrobo, un pueblo de Sevilla de menos de 1.000 habitantes ha sido declarado como zona afectada gravemente por emergencias de protección civil, según ha acordado el Consejo de Ministros.

Es lo que anteriormente se conocía como declaración de zona catastrófica y que permite a los afectados recibir indemnizaciones y otro tipo de ayudas.

El Garrobo es el único municipio de la provincia de Sevilla que ha recibido esta consideración por parte del Gobierno.

En Andalucía hay otros cinco. Entre ellos están Algeciras (Cádiz) por el incendio del 11 de julio, Castillo de la Albaida (Córdoba), con un fuego declarado el 22 de julio, Tarifa (Cádiz), que sufrió dos incendios a inicios de agosto.

En la provincia de Huelva está la localidad de Jabugo, donde un incendio el 12 de julio en las pedanías de El Quejigo y Los Romeros obligó a desalojar a 200 personas. También ha recibido dicha consideración Bonares, por el fuego del 17 de agosto.

El Garrobo ha recibido el reconocimiento de zona catastrófica por el incendio declarado el pasado 1 de julio.

Se originó junto a la carretera SE-3408 y fue necesario activar durante la madrugada el plan de emergencia por la cercanía de una fábrica de explosivos a la que las llamas no llegaron a alcanzar.

Sobre todo, tal como declaró el alcalde de la localidad sevillana, Jorge Ballón, en Canal Sur Radio afectó "a una superficie de encinas y pastos, sobre todo, de valor extraordinario".

No fue el único incendio que ha afectado a esta localidad durante el verano, ya que el sábado 2 de agosto se declaró otro fuego en el paraje de Santa María, que quedó controlado al día siguiente.

También, igualmente el pasado 16 de agosto se originó otro fuego entre la localidad de El Garrobo y Gerena, que pudo ser estabilizado en la misma jornada.

La sucesión de estos tres incendios convierte a la pequeña localidad en la más castigada durante el verano de 2025 de la provincia de Sevilla. Es lo que ha reconocido el Gobierno con su declaración.

Tal como ha explicado Fernando Grande-Marlaska en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha aclarado que dicho reconocimiento no incluye "ayudas concretas".

Es el mecanismo legal que permite a los ministerios dictar órdenes y resoluciones para acceder a ellas. "Lo importante es que los afectados puedan iniciar cuanto antes los trámites para recuperar cierta normalidad", ha dicho el ministro del Interior.

En cualquier caso, tendrán que ser los vecinos quienes presenten sus solicitudes de forma particular, según ha explicado.

En principio, tal como indica la Ley de Protección Civil, dicha declaración permitirá a los afectados acceder a indemnizaciones por daños personales, viviendas y enseres.

En los casos más graves pueden ser de hasta 18.000 euros por incapacidad o fallecimiento. Por daños materiales oscilarán entre los 2.500 y los 1.500.

Igualmente, los afectados también podrán acceder a reducciones fiscales y bonificaciones en sus cotizaciones.

Mientras, también existe la posibilidad de que en base a esta declaración se adopten medidas de apoyo a explotaciones agrarias y contratos de emergencia destinados a recuperar infraestructuras dañadas.