El cultivo de marihuana, "cada vez más sofisticado" en Sevilla: descubren una plantación en pequeños armarios portátiles

Plantas de marihuana escondidas en pequeños armarios portátiles. E. E. Sevilla

La Policía Nacional ha constatado la presencia de métodos "cada vez más sofisticados y discretos" para la plantación de marihuana en la provincia de Sevilla. La última de ellas se escondía en armarios portátiles dentro de una vivienda de Morón de la Frontera.

Dentro de ellos había 16 plantas de marihuana que se encontraban en diferentes fases de crecimiento. Por ello se ha detenido a dos personas.

El método seguido se conoce como Cabin Grow. Los armarios portátiles tenían un metro de altura y sesenta centímetros de ancho.

Se fabrican de forma artesanal y su diseño está especialmente pensado para controlar la iluminación, la ventilación y la humedad de las plantas de marihuana.

Igualmente, la disposición está ideada para que puedan ser transportados fácilmente a través de paquetería.

Por una pelea doméstica

El descubrimiento de esta plantación fue puramente casual. Agentes de la Policía Nacional se personaron en el domicilio para atender una pelea doméstica.

Cuando estaban allí se percataron de la existencia de varias plantas de marihuana escondidas en pequeños armarios portátiles.

Las plantas se encontraban en distintas etapas de desarrollo. De hecho, los agentes comprobaron que los prototipos incautados tenían mejoras técnicas respecto a versiones anteriores.

Es una prueba, indican desde la Policía Nacional, del "interés de los detenidos en perfeccionar los sistemas de cultivo con el objetivo de obtener un mayor rendimiento".

Además de la incautación de 16 plantas de marihuana, la operación se saldó con dos detenidos que ya han pasado a disposición de la Autoridad Judicial.