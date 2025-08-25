Detienen a una mujer en Sevilla por dejar a su hija menor con dos drogodependientes durante cuatro días

Imagen de archivo de la Policía Nacional. E. E. Sevilla

Una mujer de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) dejó a su hija menor de edad durante cuatro días con dos drogodependientes. Sus familiares la encontraron en la calle y dieron el aviso a la Policía Nacional, que acabó deteniendo a su madre en pocas horas.

Se le acusa de un delito de abandono de menores y se encuentra en prisión después de que lo decretara la Autoridad Judicial.

Tal como informa la Policía Nacional, fueron familiares de la propia menor de edad quienes se percataron de los hechos.

Vieron a la pequeña en la vía pública junto a dos personas calificadas por fuentes policiales como "consumidoras habituales" de droga.

A partir de ahí, la Policía Nacional organizó un dispositivo de búsqueda que dio resultado rápidamente.

Terminó con la localización y detención de la mujer, que fue puesta a disposición de la Autoridad Judicial acusada de un delito de abandono de menores y se mantiene en prisión.

Indican fuentes policiales, que la menor presentaba un buen estado de salud, pese a que había pasado cuatro días con estas personas.

Es lo que comprobaron los agentes en sus primeras averiguaciones. La madre la había dejado al cuidado de ellas y se mantuvo desaparecida hasta que la encontró la Policía.

Durante todo momento, según indican desde la Policía Nacional, la prioridad de la operación fue comprobar el estado de la menor y procurar que se sintiera segura.

Su madre, localizada y detenida varias horas después, está en prisión, tal como decretó la Autoridad Judicial, por un presunto delito de abandono de menores.