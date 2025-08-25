Detenido en Sevilla un estudiante por hackear una plataforma educativa y cambiar notas

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un estudiante acusado de hackear cuentas de docentes en la plataforma Séneca, utilizada por el sistema educativo andaluz, y de manipular calificaciones académicas.

La investigación se inició después de que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional recibiera, por parte de una profesora del IES San Juan Bosco en la capital jiennense, un aviso de que habían intentado acceder de forma ilícita a su usuario, apuntan fuentes internas a EL ESPAÑOL de Sevilla.

Según señalan desde Educación, la persona detenida ha sido un estudiante que se limitó a "modificar su propio expediente y el de algunas personas cercanas".

Una vez que la Consejería interpuso la denuncia en abril de este año, la investigación ha sido desarrollada por la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Provincial de Jaén bajo el nombre de 'operación Drawer'.

La Policía Nacional sostiene que el detenido accedió de manera ilegítima a cuentas de correo electrónico corporativo de hasta trece docentes de universidades andaluzas, entre ellas las de Sevilla, Jaén, Córdoba, Huelva, Cádiz y Almería.

Además, las cuentas hackeadas eran responsables de la elaboración de exámenes de Selectividad (PAU) de este curso 2025. Sin embargo, fuentes internas han declarado a este periódico que es "muy poco probable" que el detenido "haya conseguido modificar nada de la PAU".

A través de esta intrusión, el detenido no solo habría alterado notas de su expediente personal, sino también de personas de su entorno cercano. "No han sido muchos los expedientes alterados", reconocen desde la Consejería.

Equipos informáticos

En el registro de su domicilio en Sevilla, los agentes intervinieron varios equipos informáticos empleados en el ataque y un cuaderno con anotaciones de las calificaciones modificadas.

El hombre está acusado de delitos de acceso ilícito a sistemas informáticos, usurpación de identidad y falsedad documental.

La investigación ha permitido no solo identificar al responsable, sino también alertar a la administración sobre una importante brecha de seguridad en la plataforma Séneca, ya corregida.

En este sentido, la Policía Nacional subraya que este caso refleja la importancia de reforzar la ciberseguridad en servicios públicos esenciales como la educación.