Así es la nueva casa de Rocío Osorno en la playa: con cuadros extravagantes XXL, varios patios y colores neutros

Rocío Osorno es la sevillana más seguida en Instagram. Ahora, la creadora de contenidos ha compartido con sus casi dos millones de seguidores su nueva casa en la playa.

Una increíble propiedad que destaca por sus cuadros tamaño XXL de lo más extravagantes, los tonos neutros y dos patios perfectos para pasar tiempo en familia o amigos.

A través de dos vídeos publicados en sus redes sociales, la influencer ha enseñado cómo es su nueva casa en la costa andaluza. Acompañada de quien es una persona muy especial para ella, Coco, su ex marido y padre de sus dos hijos, Rocío Osorno comparte con detalle todas las estancias.

Un gran recibidor es lo primero que se ve al entrar en el inmueble. Esta parte tiene una característica muy especial. Y es que tiene la única pared que está pintada de toda la casa, la misma va desde el recibidor hasta el salón.

El salón de la nueva casa en la playa de Rocío Osorno se caracteriza por ser un espacio amplio y abierto. No hay paredes que separen la cocina del comedor y la estancia del sofá, únicamente un botellero hecho a medida divide las diferentes estancias.

Línea minimalista

Mientras que la cocina es completamente blanca con elementos muy minimalistas, el salón tiene toques de color como la mesa de centro o el gran cuadro que ocupa una de las paredes.

"Es muy especial, lo sé, pero a mí me encanta", comenta la creadora de contenidos en el vídeo compartido en redes sociales.

Esta estancia desemboca en el patio principal de la casa, un espectacular espacio que cuenta con zona de comedor y tumbonas para aprovechar al máximo los rayos de sol.

La segunda parte de la nueva casa de la playa de Rocío Osorno tiene como protagonistas los dormitorios. Al igual que el resto de las habitaciones, los dormitorios siguen una línea minimalista, con tonos neutros y el lino como principal tejido.

Zona de chilling

El cuarto principal mantiene la que ya se ha convertido en la característica principal del inmueble. Un gran cuadro de lo más extravagante es lo que acapara toda la atención. Lienzos parecidos decoran las paredes de otras estancias como los dormitorios de los invitados, o el baño.

En la parte baja de la nueva propiedad de la diseñadora de moda se encuentra otro dormitorio que ahora la sevillana usa para grabar sus 'looks'.

Desde esta estancia se llega al segundo patio de la casa. Se trata de una pequeña área con zona 'chilling' "perfecta para estar con amigos".

En definitiva, la nueva casa en la playa de Rocío Osorno se ha convertido en uno de los paraísos del que la creadora de contenidos disfrutará junto a su familia. Sus años como diseñadora de moda avalan el buen gusto que ha tenido para decorar.