El transporte público en Sevilla, de récord en récord, a la espera de más Metro, tranvibús y nuevas líneas de autobús

Viajeros a la espera de entrar en un autobús en la estación de Plaza de Armas. EP Sevilla

El transporte público sigue imparable en Sevilla. Los datos del primer semestre del 2025 registraron récord en cada uno de ellos. La tendencia es clara. Los sevillanos cada vez lo usan más tanto en la capital hispalense como por los pueblos de la corona metropolitana.

El crecimiento viene acompañado de varias actuaciones que prevén disparar los números en los próximos años.

Además de las obras de la línea 3 del Metro de Sevilla en su tramo norte, este 2025 se espera el estreno del tranvibús y de una nueva línea que conecte Sevilla Este y el Hospital Virgen Macarena.

Por otro lado, en 2026 estará en servicio el tranvía de Alcalá de Guadaíra. Conectará con el Metro en la Universidad Pablo de Olavide. Dará servicio a la tercera localidad más poblada de la provincia y mejorará la conexión de los numerosos pueblos que hay a su alrededor.

Además, también está en marcha una obra que puede contribuir a reducir los tiempos de los autobuses que conectan con el Aljarafe. Es el carril BUS-VAO, destinado exclusivamente para autobuses y vehículos de alta ocupación.

Autobuses metropolitanos

Precisamente, de la mano del resto de transportes, los autobuses metropolitanos también están al alza. Es lo que reflejan las cifras del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla del primer semestre del 2025.

En total, más de 24 millones de viajeros (24.263.273) usaron algunos de los medios que gestiona esta entidad dependiente de la Consejería de Fomento en la primera parte del año. Es un 7 por ciento más que el mismo periodo del año pasado.

El autobús metropolitano estuvo cerca de alcanzar los 7,4 millones de usuarios (7.393.493) en estos seis meses. Es un 5,6 por ciento más que en el mismo periodo del anterior.

A la espera del BUS-VAO

Dichos números apuntan a seguir ganando terreno en los próximos años, especialmente si el estreno del carril BUS-VAO reduce el tiempo de los desplazamientos, tal como se pretende.

El objetivo es claro por parte de la Consejería de Fomento. "Nuestro principal objetivo es que cada día sean más los andaluces que usen el transporte público y dejen el vehículo privado", dice la consejera Rocío Díaz.

En el incremento, según explica, han jugado a favor "las bonificaciones a través de la tarjeta verde y la tarjeta joven del Consorcio".

De hecho, indican que la tendencia se consolida incluso en la ciudad, porque el uso de la tarjeta del Consorcio en los autobuses urbanos aumentó un 13,53 por ciento hasta alcanzar los 8,8 millones de desplazamientos.

Metro de Sevilla

El resto de los usuarios, más de la mitad, optaron por el transporte público estrella. El Metro de Sevilla alcanzó los 12,5 millones de viajeros (12.538.567), un 4,1 por ciento más de viajeros.

Sigue la tendencia de los años anteriores, donde se registraron récords. Además, se usó la tarjeta del Consorcio para 7.895.988 viajes, un 6,9 por ciento más que el año anterior.

El uso masivo del Metro de Sevilla para una sola línea evidencia la necesidad de la compra de más trenes. De hecho, en los últimos años han sido numerosos los usuarios que han notificado colapsos especialmente en las horas punta.

Se negocia por más trenes

Pese al aumento de la demanda, la infraestructura sigue contando con 21 trenes, los mismos que al principio. Desde la Consejería de Fomento se remiten a las palabras de la consejera, Rocío Díaz, en la última visita a las obras del Metro.

Se siguen manteniendo reuniones periódicas con la empresa concesionaria para hacer posible una compra que, reconocen, mejoraría la movilidad de los sevillanos.

La flota del Metro de Málaga, con las recientes compras, se elevará hasta los 21, pese a que registra menos usuarios que el de Sevilla. Es la misma cantidad que Granada.

No se prevé que el crecimiento del Metro de Sevilla se frene en los próximos años. Para ello no habrá que esperar al 2030, la fecha en la que se debe estrenar la línea 3.

Ya en el 2026 debe entrar en funcionamiento el tranvía de Alcalá de Guadaíra, cuya conexión con el suburbano incrementará la demanda y las cifras totales del Consorcio Metropolitano.

Cercanías

Por su parte, el Cercanías también gana terreno en la movilidad de los sevillanos. Desde que se acordó la integración tarifaria dentro de la tarjeta del Consorcio en septiembre del 2024, se han contabilizado 112.758 desplazamientos.

En términos globales también creció. En el primer semestre de 2025 los viajeros crecieron un 16,5 por ciento, rozando los 4,3 millones de usuarios.

Es un transporte que también puede crecer en los próximos meses, únicamente con el refuerzo de la línea a La Cartuja a raíz del traslado del Betis, que jugará allí cada 15 días.

Pese a ello, el Ayuntamiento de Sevilla sigue reclamando mejoras en la infraestructura e incluso presentó una propuesta en el Congreso de los Diputados para ampliar las frecuencias y cerrar el anillo para dar cobertura a toda la ciudad.

Tussam

El cóctel del transporte público en Sevilla se completa con Tussam, donde se transportaron 48.045.658 viajeros en el primer semestre. Cogieron el autobús urbano y el tranvía 2,7 millones de viajeros más que el año pasado. Es un 6,2 por ciento más.

A favor de la estadística jugaron la ampliación del tranvía hasta Nervión y las lanzaderas a Sevilla Este, que tuvieron un uso masivo durante la Feria. También se recuperó en 2025 el C5 por las calles del centro.

Tampoco parece que vaya a descender la demanda. El estreno del tranvibús que conectará Sevilla Este con el Duque puede representar otro impulso los números.

También las lanzaderas creadas para el traslado del Betis a La Cartuja y la nueva línea que se pretende estrenar en noviembre entre Sevilla Este y el Hospital Virgen Macarena.

Los datos confirman que los sevillanos usan cada vez más el transporte público, La dinámica apunta a seguir creciendo con la llegada paulatina de nuevas líneas y servicios a una provincia que todavía echa en falta infraestructuras clave como la SE-40.