Indignación vecinal en un pueblo de Sevilla tras aparecer un féretro en un contenedor de basura junto al cementerio

La imagen de un ataúd abandonado en un contenedor de basura situado frente al cementerio municipal de Castilblanco de los Arroyos, en la provincia de Sevilla, ha desatado una fuerte indignación entre los vecinos.

El féretro, que sobresalía de la mitad del recipiente, fue fotografiado y difundido en redes sociales el pasado martes, generando una polémica que aún sigue abierta en el municipio.

El ataúd correspondía al de un hombre exhumado esa misma mañana para que sus restos pudieran ser depositados junto a los de un familiar recientemente fallecido.

Sin embargo, en lugar de proceder a la retirada y destrucción del féretro, como marcan los protocolos, un operario de la empresa contratada por el Ayuntamiento para los enterramientos lo abandonó en un contenedor.

Nada más conocerse lo ocurrido, el Ayuntamiento ordenó la retirada inmediata del ataúd. El alcalde, José Manuel Carballar (PSOE), calificó lo sucedido como una "irresponsabilidad" de un trabajador de la empresa concesionaria y aseguró que se han mantenido reuniones para exigir responsabilidades y evitar que el suceso se repita.

Sin embargo, la solución provisional ha generado nuevas críticas. Según han apuntado varios vecinos a través de las redes sociales, el féretro fue trasladado posteriormente a la parte trasera del cementerio, donde quedó abandonado entre arbustos, lo que ha avivado aún más el malestar en la localidad.

Malestar vecinal

"Aquí está todo el mundo conmocionado por la imagen que se vio de un ataúd sobre un contenedor", ha explicado un vecino a EL ESPAÑOL de Sevilla.

"Hay una legislación estatal y autonómica, y está la Policía Sanitaria Mortuoria, que han obviado desde el Ayuntamiento en la gestión del cementerio, como evidencia que el ataúd usado acabe en un contenedor de una barriada a la vista de todos los vecinos", ha añadido.

Por su parte, la oposición municipal, Con Andalucía–Izquierda Unida, ha aprovechado el incidente para denunciar la externalización del servicio de enterramientos, que ha supuesto —aseguran— un gasto de más de 15.000 euros en favor de una empresa privada en lugar de crear un puesto de trabajo local.

Además, critican la subida del 134 por ciento en el precio de los nichos nuevos y la eliminación de la perpetuidad, sustituida por concesiones de 25 años.

La coalición recuerda también que a comienzos de 2025 ya se denunció el robo de adornos metálicos en varias sepulturas, un asunto sobre el que, según aseguran, las familias aún no han recibido explicaciones.

En su opinión, la gestión del alcalde socialista "está poniendo en riesgo la dignidad y el respeto que merece un espacio tan sensible como el cementerio".

Llamamiento a la prudencia

Por su parte, el regidor ha pedido a los vecinos que, ante hechos tan sensibles como este, eviten difundir imágenes en redes sociales y comuniquen directamente al Ayuntamiento cualquier incidencia.

Carballar ha reiterado que el cementerio municipal "no está privatizado", y que la concesión afecta únicamente al servicio de enterramiento, mientras que la limpieza y mantenimiento dependen directamente del Consistorio.

Desde el equipo de Gobierno califican los hechos de "lamentables e inaceptables" y aseguran que se tomarán las medidas necesarias para que no vuelva a repetirse una situación que ha golpeado de lleno a la sensibilidad del pueblo.