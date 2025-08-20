El bañista de 34 años fallecido en Sevilla intentó cruzar los Lagos del Serrano nadando y se ahogó por las corrientes

El bañista que falleció el pasado lunes en los Lagos del Serrano de Sevilla intentó cruzar el lago a nado y acabó ahogándose al no soportar la fuerza de la corriente.

Es lo que ha concluido la investigación de la Guardia Civil sobre el fallecimiento de este hombre de 34 años y nacionalidad colombiana. Se le buscó durante toda la tarde del domingo y la mañana del lunes, cuando se encontró su cadáver.

El aviso se produjo en torno a las 17:00 de la tarde. El varón se encontraba en los Lagos del Serrano, un paraje natural del término municipal de Guillena, donde algunos aprovechan para refrescarse en días de altas temperaturas, a pesar de que el baño está prohibido.

Esa jornada estaba marcada por la alerta roja en toda la campiña sevillana y se pidió a la población no salir a la calle en las horas de más calor.

El hombre estaba pasando la tarde con toda su familia. Entre ellos estaba su mujer. En un momento dado, avisó a sus parientes de que iba a intentar cruzar el lago nadando, según apuntan fuentes de la investigación.

Cuando iba aproximadamente por la mitad, se percató de que no iba a lograrlo y decidió volver.

Sin embargo, no pudo soportar la fuerza de las corrientes que hay en el lago y se acabó ahogando. De hecho, su familia vio desde la orilla como se hundía cuando estaba en el medio.

Sus llamadas de alerta movilizaron a la Guardia Civil. Al lugar se desplazó un equipo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), que estuvo buscándolo toda la tarde.

Se realizaron batidas por la zona hasta el lunes, cuando finalmente se encontró un cadáver que coincidía con la descripción del desaparecido.

Después se le trasladó al Instituto Medicina Legal de Sevilla, donde se le realizó la autopsia. Las pruebas forenses y las investigaciones de los agentes confirmaron la muerte del varón por ahogamiento.

Prohibido el baño

Se daba la circunstancia de que el baño está prohibido en esta zona. Al hilo de estos hechos, el Ayuntamiento de Guillena ha recordado a vecinos y visitantes dicha restricción.

El propio alcalde de Guillena, Lorenzo Medina, ha afirmado que este suceso "sirve para recordar una vez más" que "es muy peligroso" bañarse en el entorno.

El primer edil, ha insistido en que los riesgos son mayores sobre todo para la gente que no conoce el lugar.

De hecho, en algunas ocasiones el peligro es mayor. Sucede así cuando Endesa "regula las subidas y bajadas del nivel del pantano".

El alcalde ha insistido en que las normas en este paraje natural protegido "son de obligado cumplimiento".

Además del baño, tampoco se permite encender fuego, tirar colillas, hacer barbacoas. Tampoco se puede circular en vehículos por vías no preparadas para ello, como son las zonas no asfaltadas.

Igualmente, también se prohíbe acampar fuera de los sitios delimitados para ello y utilizar medios productores de sonidos.