Primera muerte en Sevilla por golpe de calor en lo que va de verano: fallece un hombre de 53 años en Cazalla de la Sierra

Sevilla ha registrado la primera víctima por golpe de calor en lo que va de verano. Es un hombre de 53 años que perdió la vida el pasado sábado 16 de agosto en la localizad de Cazalla de la Sierra.

Además, según los datos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, el mismo día falleció una mujer de 75 años en la localidad córdobesa de Bélmez (Córdoba).

Se une al caso del exconcejal del PSOE, que a sus 77 años falleció el pasado domingo en La Rambla (Córdoba). Se encontraba andando por un camino de la localidad cuando se desplomó.

Según confirma la Consejería de Salud y Consumo, la del fallecido de 53 años en Cazalla de la Sierra es la primera muerte por golpe de calor en lo que va de verano en la provincia de Sevilla.

Se produjo una jornada en la que estaba marcado el aviso rojo por temperaturas que superaron los 44 grados. De hecho, desde el servicio de Emergencias de Andalucía 112 se pidió a los ciudadanos que no salieran a la calle en las horas de más calor.

La Consejería de Salud y Consumo asegura que en todos los casos registrados de muerte por golpe de calor, los fallecidos "presentaban antecedentes personales que se consideran factores de especial de riesgo".

Esto implica que quedaban englobados en el grupo de riesgo I de los que contempla el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2025.

10 muertes en Andalucía

Desde la activación del mencionado Protocolo el pasado 16 de mayo, se han registrado en Andalucía un total de 10 muertes por golpe de calor. Esta cifra se enmarca en un total de 24 casos diagnosticados, de los que 23 requirieron ingreso hospitalario.

Desde que comenzó la temporada y hasta el 14 de agosto, los últimos datos disponibles recogen 994 urgencias médicas vinculadas al calor. De ellas, 660 fueron atendidas en los centros de atención primaria y 334 en hospitales.

Por otro lado, el sistema MoMo (Monitorización de la Mortalidad diaria por todas las causas), herramienta incluida en el Plan de acciones preventivas contra los efectos de las temperaturas excesivas del Ministerio de Sanidad, estima el impacto del calor en la mortalidad.

Según sus cálculos, en España se han producido 2.635 fallecimientos atribuibles a temperaturas extremas en lo que va de temporada.

En el caso de Andalucía, el Instituto Nacional de Estadística (INE) notifica que 169 muertes están relacionadas con el exceso de calor, una cifra que supone 39 más que en el mismo periodo del año pasado.