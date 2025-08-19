La ola de calor deja 14 muertes en Sevilla: es la provincia de Andalucía con más fallecimientos en este periodo

El pasado 16 de agosto falleció un hombre por golpe de calor en Cazalla de la Sierra. Fue la primera muerte por este motivo en Sevilla en lo que va de verano. Sin embargo, hay otros fallecimientos motivados por otras patologías y que se atribuyen al exceso de altas temperaturas.

Según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diario (MoMo), dependiente del Ministerio de Sanidad, la provincia hispalense registró 14 muertes atribuibles al exceso de temperaturas durante toda la ola de calor de agosto.

Estos fallecimientos se distribuyen entre el 3 y el 18 de agosto, es decir, los 16 días que duró este periodo de elevadas temperaturas. En algunas jornadas se han superado los 45 grados.

De hecho, Sevilla lidera esta trágica estadística en Andalucía. Por detrás, está Almería, con ocho fallecimientos relacionados con el calor. Por su parte, Córdoba y Granada suman cuatro decesos cada una. En Huelva se ha registrado solo uno.

En total, son 36 los fallecimientos atribuibles al calor en toda Andalucía, según el sistema MoMO. Mientras, en Cádiz y Málaga no se han registrado muertes por las altas temperaturas durante la ola de calor.

La semana más trágica es la que transcurrió entre el 11 y el 17 de agosto. Ahí se concretaron 25 de las 36 muertes andaluzas, un 69 por ciento del total.

Solo el 16 de agosto hubo cuatro fallecidos. Según los datos de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, dos lo hicieron directamente por golpe d calor, el hombre de 53 años de Cazalla de la Sierra y otra mujer de 75 años en Bélmez (Córdoba).

Golpes de calor

Tal como indica la misma fuente, desde que empezó el verano se han registrado diez fallecimientos por golpe de calor en toda Andalucía.

Desde que se activó el protocolo de la temporada de verano el 16 de mayo, se han diagnosticado 24 casos de golpes de calor y 23 necesitaron un ingreso hospitalario.

En total, se han registrado 994 urgencias por patologías relacionadas con el calor. De ellas, 660 se atendieron en centros de salud y las 334, en el hospital.