Adiós a la eterna ola de calor y noches tropicales: Sevilla descansa tras más de dos semanas en torno a los 40º

La ola de calor se despide, al fin, de Sevilla. Desde este martes 19 de agosto, los termómetros hispalenses darán un respiro tras más de dos semanas rozando -y superando- los 40 grados.

Las temperaturas máximas de este martes serán de 37 grados en la provincia, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), mientras que las mínimas se quedarán en torno a los 21. Sin embargo, a medida que vaya avanzando la semana, las cifras irán descendiendo.

Parece ser que el verano hispalense se ha propuesto dar una pequeña tregua a los sevillanos que no tienen la suerte de poder escaparse a la costa a disfrutar de las vacaciones.

Y es que será el fin de semana el momento en el que los termómetros marquen valores más bajos. En el caso sevillano, la provincia disfrutará de máximas de 34 grados tanto el sábado como el domingo.

En cuanto a las noches, los vecinos de la ciudad podrán pegar ojo sin la ayuda del aire acondicionado. Aunque a la de este martes se le considera una noche tropical puesto que supera los 20 grados, a partir del miércoles -salvo el jueves- no se prevé llegar a dicha cifra.

Bajada térmica

A pesar de que "la temperatura media de las noches en Sevilla es de 20,1 grados" y que "en lo que va de verano solo cuatro noches no han sido tropicales", según Juan de Dios del Pino, delegado de la AEMET en Andalucía, la realidad es que esta semana los termómetros bajarán de manera considerable tanto cuando el sol está presente como cuando no.

Si bien este descenso no obliga a ataviarse con una chaqueta a la hora de salir, sí permite a más de uno poder disfrutar de un paseo sin que el sombrero y el agua helada se conviertan en incondicionales.

Y es que cabe recordar que una de las olas de calor más duraderas que se recuerdan ha estado abrasando al país durante más de dos semanas.

Desde que el pasado domingo 3 de agosto la AEMET anunciara la llegada de una situación de calor extremo, la mayor parte del territorio ha tenido que combatir como mejor ha podido las altas temperaturas.

Las máximas

En el caso de la provincia de Sevilla, determinados municipios han superado los 45 grados. Entre las localidades en los que se han llegado a temperaturas más altas despuntan Tomares, Morón de la Frontera y La Roda de Andalucía con 45,3, 45,2 y 45 grados respectivamente el pasado domingo.

Además, durante varios días, la localidad de Fuentes de Andalucía fue la que soportó mayores temperaturas en toda España. Sin ir más lejos, el sábado alcanzó los 44,2 grados.

La ola de calor no solo ha dejado episodios verdaderamente sofocantes, sino que también ha sido un factor clave en la cadena de incendios que en estos momentos arrasa a España.

Salvo el último incendio ubicado en el Paraje de la Plata de Tarifa, que quemó unas 300 hectáreas y provocó el desalojo de alrededor de 2.000 vecinos según las autoridades, la mayor parte de los fuegos en Andalucía se controlaron en poco tiempo.

No obstante, en otros puntos de la geografía española las condiciones meteorológicas han dificultado las labores de extinción.

Incendios forestales en Sevilla

Durante la ola de calor, en las zonas sevillanas de Guadalcanal, Cazalla de la Sierra, El Garrobo, Gerena y San Nicolás del Puerto los efectivos tuvieron que apagar varios incendios forestales que se originaron.

En este último punto, un pueblo de apenas 600 habitantes, hubo que desalojar a 200 personas.

Concretamente, los evacuados fueron 120 personas que se encontraban en los lugares de acampada de los parajes y 80 que estaban en una zona de camping de la mencionada localidad.

El pasado lunes, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA) publicó a través de sus redes sociales un mapa de la comunidad en el que aparece el riesgo por incendio forestal.

Según los datos de la entidad, Sevilla, Huelva y Córdoba siguen en aviso rojo mientras que el resto de provincias mantienen el amarillo. Asimismo, INFOCA pedía a los ciudadanos que ante cualquier comportamiento negligente se avisara al servicio de emergencias 112.

En definitiva, aunque la ola de calor parece dar un respiro y el mercurio comienza a bajar, los sevillanos deberán seguir pendientes a los termómetros.