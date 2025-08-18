Encuentran el cadáver de un hombre de 34 años en unos lagos de Sevilla

La Guardia Civil ha hallado este lunes el cadáver de un varón en los Lagos del Serrano, un paraje natural ubicado en la localidad de Guillena (Sevilla), al que muchos habitantes de la provincia acuden a refrescarse en los días de altas temperaturas.

Su aspecto coincide con la descripción del hombre de 34 años, de origen colombiano, que desapareció este domingo en dicho lugar mientras se bañaba, tal como indican desde el Instituto Armado. Ahora se investigan las causas de su muerte.

El aviso lo dio un familiar a las 17:00 del pasado domingo, que estaba junto a él en los Lagos del Serrano.

Desde la orilla contempló cómo se sumergía en el agua y se hundía sin poder encontrarlo. No era capaz de localizarlo por sus propios medios.

Por ello, se desplazó a los Lagos del Serrano un equipo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

La búsqueda se alargó durante toda la tarde del domingo realizando batidas por la zona y con la colaboración del servicio de seguridad ciudadana.

Los trabajos se reanudaron en la mañana de este lunes. Finalmente, la búsqueda tuvo resultado con el hallazgo de un cadáver cuya identidad no ha sido confirmada, aunque indican desde la Guardia Civil que la descripción coincide con el desaparecido.

El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se le practicará la autopsia para esclarecer las causas del suceso.

En principio, se baraja la muerte natural como principal hipótesis del fallecimiento, aunque serán las pruebas forenses las que determinen el motivo por el que este hombre no pudo salir del agua.