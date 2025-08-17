Muere un hombre de 78 años al ser atropellado en una carretera de Sevilla: el conductor, herido al caer 2 metros por un desnivel

El siniestro en Alcalá del Río ha requerido la movilización de los Bomberos de la Diputación de Sevilla. EP Sevilla

Un hombre de 78 años ha muerto al ser atropellado por un vehículo en un camino asfaltado de San Ignacio del Viar, una pedanía de Alcalá del Río, en Sevilla.

El conductor, de 25 años, ha resultado herido, ya que su coche cayó por un desnivel de unos dos metros, donde había una acequia.

La carretera, propiedad de la Diputación de Sevilla, se encontraba dentro de unos terrenos agrícolas.

Los hechos, según informan desde Emergencias 112 de la Junta de Andalucía se registraron a las 8:15.

Las llamadas alertaban sobre un atropello en la carretera de San Ignacio del Viar. Además, avisaban de que había un vehículo fuera de la vía. Se había caído a un canal de unos dos metros.

Al lugar se desplazaron el Centro de Emergencias Sanitarias 061, los Bomberos de la Diputación Provincial, la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Alcalá del Río.

Negativo en drogas y alcohol

Los sanitarios trataron de reanimar al hombre de 78 años, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida. Por su parte, sí pudieron asistir al conductor, de unos 25 años, que se encontraba herido y fue trasladado al Hospital Virgen Macarena.

La Policía Local de Alcalá del Río es la que se ha hecho cargo de la investigación. Según informan a EL ESPAÑOL de Sevilla, las circunstancias del suceso no están claras. Se mantienen abiertas, por tanto, varias hipótesis.

En cualquier caso, indican que el conductor ha resultado negativo en los controles de alcohol y drogas a los que ha sido sometido tras el trágico siniestro.