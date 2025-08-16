Rescatan en Sevilla a un hombre con golpe de calor que llevaba dos horas atrapado junto al Guadalquivir

La Guardia Civil, junto al hombre rescatado en La Puebla del Río. E. E. Sevilla

El trabajo de la Guardia Civil y la Policía Local de La Puebla del Río ha hecho posible el rescate de un hombre que llevaba dos horas atrapado entre zarzas junto al Guadalquivir.

Durante todo ese tiempo soportó temperaturas extremas que pusieron su salud en peligro. Había empezado a sufrir un golpe de calor.

Todo empezó cuando se tuvo conocimiento de la aparición de una mochila en un embarcadero de La Puebla del Río.

Era de un hombre que había salido dos horas antes de allí y no se sabía nada de su posible regreso.

A partir de ahí, comenzó el trabajo de los agentes de seguridad. Se estableció un dispositivo de búsqueda y localización en el que participaron conjuntamente la Guardia Civil y la Policía Local de la Puebla del Río.

Se desplegaron por los márgenes del río y la búsqueda dio resultado en pocos minutos. Los agentes llegaron a escuchar gritos de auxilio. Venían de una zona cubierta de muchas zarzas.

Una embarcación para el rescate

Era muy difícil acceder allí, lo que complicaba el acercamiento y posterior rescate. Lo intentaron por tres vías distintas.

Por ello, fue decisiva la colaboración ciudadana que facilitó al operativo de rescate una embarcación para acercarse por el río y una máquina tipo dumper que, una vez en tierra, les permitió acercarse con más facilidad a la ubicación del hombre.

De esta manera, se le pudo rescatar. Tenía muchas heridas y picaduras de insectos y un principio de deshidratación después de sufrir un golpe de calor por insolación.

Arrastrado por la corriente

Es por ello que fue trasladado rápidamente a un centro de salud, donde los médicos lograron estabilizarlo. El peligro era real por la prolongada exposición a las altas temperaturas y por las numerosas picaduras que sufrió, indican desde la Guardia Civil.

Durante la investigación descubrieron que se había llegado a lanzar al agua porque quería recuperar una lancha teledirigida. Sin embargo, fue arrastrado por la corriente y no pudo salir.

Se quedó atrapado y expuesto a las elevadísimas temperaturas durante dos horas en la que su salud corrió serio peligro hasta la llegada de la Guardia Civil y la Policía Local de La Puebla del Río.