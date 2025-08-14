Muere una mujer de 61 años en el incendio de una vivienda en estado ruinoso en Tomares

Una mujer de 61 años ha fallecido en la madrugada de este jueves en el incendio de una vivienda situada en la calle Camino Viejo de Tomares, en la provincia de Sevilla.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía, el inmueble, que presentaba un estado ruinoso, ha sido precintado tras el siniestro.

El primer aviso al 112 se recibió a las 2:30 horas, cuando varios ciudadanos alertaron de un fuego en una casa en la que podría haber personas atrapadas en su interior.

Ante la llamada, la sala del centro coordinador activó de inmediato a los Bomberos, la Policía Local, la Guardia Civil y el Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EL ESPAÑOL de Sevilla que la mujer, de 61 años de edad, se encontraba sola en el domicilio en el momento del incendio y que no pudo ser salvada.

El inmueble ha quedado precintado debido a su mal estado estructural.