Una llamada por violencia de género acaba con el desmantelamiento de 240 plantas de marihuana en Sevilla

La Policía Nacional ha desmantelado un cultivo de 240 plantas de marihuana con valor de "más 60.000 euros" a raíz de una llamada de alerta por violencia de género. Los hechos han ocurrido en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra. Dos personas han sido detenidas.

Los agentes recibieron una llamada de auxilio por un "grave episodio" de violencia de género, lo que les hizo personarse de inmediato en el lugar para "proteger la integridad de la víctima y activar el protocolo correspondiente".

Una vez en el interior de la vivienda, la Policía Nacional empezó a socorrer a la mujer, sin embargo un "fuerte y característico" olor que provenía de una de las estancias del inmueble hizo saltar todas las alarmas.

Debido al "intenso aroma", los agentes decidieron inspeccionar a fondo la vivienda. Esta investigación reveló, de manera completamente inesperada y casual, una "sofisticada plantación de marihuana tipo indoor".

El interior de esta estancia albergaba un cultivo de 240 plantas de marihuana "en avanzado estado de crecimiento". Además, dentro de la sala había un "complejo sistema de ventilación, potentes extractores y filtros para evitar ser descubiertos".

Los agentes también encontraron " focos de gran potencia, transformadores y aparatos de aire acondicionado que funcionaban ininterrumpidamente". Asimismo, se constató la "existencia de un enganche ilegal a la red eléctrica".

Valor de 60.000 euros

Según ha informado la Policía Nacional a través de un comunicado, el valor de la marihuana incautado podía ascender a los "60.000 euros en el mercado".

Finalmente, dos personas han sido detenidas. Ambas se encontraban en el domicilio en el momento de los hechos y se les imputa un delito contra la salud pública. Una de ellas también está siendo investigada como presunto autor de un delito de violencia de género.

Tanto los detenidos como los elementos intervenidos fueron puestos a disposición judicial, no obstante, los dos han quedado puestos en libertad con cargos. Por otra parte, la "víctima de violencia de género recibió la asistencia y protección correspondiente".