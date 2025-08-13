Investigan a tres personas en Sevilla por la caza furtiva de un ave en peligro de extinción en las marismas del Guadalquivir

Uno de los ejemplares incautados durante la operación EP

La Guardia Civil y los Agentes del Medio Ambiente de la Junta de Andalucía han identificado a tres personas por abatir a una cerceta pardilla, un ave en peligro de extinción.

Los hechos tuvieron lugar en la zona de las marismas del río Guadalquivir, un paraje que posee un "alto valor ecosistémico".

La operación, llamada 'Parzeta', se puso en marcha al sospechar que un grupo organizado de cazadores furtivos actuaba en la zona. Las autoridades intervinieron a los implicados varios patos abatidos con armas de fuego y material de caza para aves acuáticas.

La investigación se llevó a cabo después de que los agentes tuvieran conocimiento de que alguien había matado a un ejemplar de Cerceta Pardilla en una zona de las marismas del Guadalquivir.

Este lugar se encuentra dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) y cuenta con numerosas protecciones a nivel nacional e internacional, como el Espacio Natural de Doñana.

Los agentes de la Guardia Civil y de la Junta de Andalucía establecieron un dispositivo de vigilancia en la zona, identificando a tres personas cerca del término municipal de la Puebla del Río, en Sevilla.

Los investigadores les intervinieron un arma larga, varios patos abatidos y el material para cazar aves acuáticas. Por todo ello, han sido acusados de un delito medioambiental contra la flora y la fauna, y las diligencias ya se encuentran en manos de la autoridad judicial.

Especie en peligro de extinción

La Cerceta Pardilla es el pato más amenazado de Europa, y en España solo existen 75 parejas de esta especie.

Por esta razón, se encuentra en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como especie en peligro de extinción.

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico también la considera una de las nueve especies en situación crítica.

La operación de la Guardia Civil y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía forma parte del 'Plan de Recuperación y Conservación de Aves de Humedales'.