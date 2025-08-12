Un incendio obliga a desalojar a 200 personas en una zona de cascadas de la sierra de Sevilla E. E. Sevilla

Un incendio en San Nicolás del Puerto, un pueblo de apenas 600 habitantes de la Sierra Morena en Sevilla, obligaba en la tarde del martes a desalojar unas 200 personas.

En concreto, hubo que sacar a unas 80 personas que se encontraban en el interior de un camping. Por otro lado, había otras 120 personas que se encontraban de acampada en sus parajes naturales.

San Nicolás del Puerto es uno de los pueblos más turísticos de la sierra de Sevilla. Acuden cada año miles de sevillanos y personas de otros municipios para veranear.

Buscan sobre todo, refrescarse en el paraíso natural de las cascadas del Huéznar. Además, el pueblo cuenta con su propia piscina natural en el núcleo urbano.

Precisamente, el fuego se declaró en torno a las 17:05 en el paraje de las Cascadas del Huéznar, una zona en la que se ubican dos camping, que se desalojaron de forma preventiva sin que hubiese daños personales.

Mientras hasta catorce medios aéreos trabajaban en Tarifa, a San Nicolás del Puerto se trasladó un helicóptero sompesado, uno ligero y dos aviones de carga en tierra.

Por su parte, desde la tierra trabajaron seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y cuatro autobombos.

Colaboración vecinal

El Ayuntamiento llegó a pedir a sus vecinos que recogieran toldos y refrescaran las zonas cercanas a sus casas para protegerse de la caída de cenizas.

Fue una tarde intensa en el municipio en la que el Consistorio también pidió a sus habitantes que no circularan por la carretera de la estación de Cazalla, a excepción de los propietarios de fincas.

Ya por la noche, el Ayuntamiento confirmó que el incendio estaba controlado. No obstante, durante la noche permanecieron en la zona retenes de guardia para vigilar posibles reactivaciones. Igualmente, pidió que se siguiera sin acceder a la zona afectada.

No obstante, según fuentes del PLAN INFOCA, el incendio seguía activo a primera hora de este martes y se trabaja para su estabilización con un grupo de unos 30 bomberos, aunque ya se han retirado los medios aéreos.

Además, también hay movilizados efectivos de la Guardia Civil, Bomberos de la Diputación, Policía Autonómica y Local y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA).