Este es el pueblo de Sevilla que ha superado los 43 grados: la primera marca de Andalucía y la segunda de España

Fuentes de Andalucía se ha convertido en el municipio de la comunidad del sur en el que los termómetros han marcado temperaturas más altas durante el pasado domingo.

Con una marca de 43,1 grados, este pueblo de Sevilla ostenta el título de uno de los lugares en los que se han dado las temperaturas han sido máximas durante la ola de calor.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el domingo el mercurio hizo que esta temperatura se convirtiese en la segunda más alta de España y la primera de Andalucía.

No es la primera vez que este pueblo de Sevilla pasa por cifras de infarto en lo que a calor se refiere. Su ubicación en pleno valle del Guadalquivir hace que los vecinos de esta localidad tengan que hacer frente a temperaturas extremas.

Sin ir más lejos, el pasado mes de junio, durante la otra ola de calor que abrasó gran parte del país, Fuentes de Andalucía registró temperaturas de vértigo. Los termómetros de este municipio llegaron a los 43,2 grados el 19 de junio.

Esta cifra ha hecho que el pueblo sevillano supere incluso la marca de agosto, mes en el que el mercurio ha llegado a los 43,1 grados. Por delante de Fuentes de Andalucía tan solo estuvo Badajoz.

La tercera posición, también en Andalucía

Esta marcó una cifra de 43,3 grados. Además, cabe destacar que la del pasado domingo fue una de las jornadas más calurosas de toda la ola. Concretamente, un total de diez estaciones estuvieron por encima de los 42 grados.

Según indica Europa Press, en tercera y cuarta posición se han situado Montoro (Córdoba) y Mérida (Badajoz), con la misma temperatura (42,8ºC).

Asimismo, la lista de las 30 temperaturas máximas está compuesta por municipios ubicados en "los valles bajos y medios del Guadiana y Guadalquivir con puntos de Pirineos", además de en otras zonas de la meseta norte y las Islas Canarias.

Las temperaturas mínimas

En cuanto a las mínimas, el lugar que marcó las temperaturas más bajas de todo el país también está en Andalucía. Se trata de Pradollano, en Sierra Nevada, con cifras de 10,5 grados.

En la segunda y tercera posición están otros puntos de España fuera de las fronteras andaluzas. Se trata del Puerto del Pico de Ávila, con 10,7 y Benasque, en Huesca, con 11,4.

La ola de calor que atraviesa el país comenzó hace ya más de una semana. Aunque en un primer momento la AEMET anunció que duraría hasta el domingo 10 de agosto, la agencia siempre avisó de que la situación podría prolongarse.

Dicho y hecho. Ahora, la ola podría alargarse hasta mediados de esta semana. Sin embargo, según los datos de la agencia estatal, el día más caluroso sería este lunes 11 de agosto.