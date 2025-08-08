Cuatro detenidos por asaltar la Ciudad Deportiva del Sevilla FC tras la derrota del equipo contra el Celta de Vigo

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por el asalto a la Ciudad Deportiva del Sevilla F.C. después de que el primer equipo perdiese contra el Celta de Vigo. Los hechos ocurrieron la tarde-noche del pasado 10 de mayo.

Se ha tratado de una "operación complicada debido a que los asaltantes llevaban el rostro tapado", según ha informado a través de un comunicado la Policía Nacional. La investigación, denominada Caliche, sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Los hechos ocurrieron cuando la primera plantilla del Sevilla F.C. volvía a Ciudad Deportiva Ramón Cisneros después de perder contra el Celta de Vigo. A las puertas de las instalaciones esperaba un grupo de cientos de aficionados descontentos por la derrota del equipo.

Los ánimos comenzaron a caldearse y los allí presentes vencieron la puerta de entrada de la Ciudad Deportiva. Posteriormente, muchos de ellos accedieron a las instalaciones del club, provocando "cuantiosos daños económicos".

Tras lo ocurrido, los responsables del Sevilla F.C. y La Liga denunciaron los hechos a la Policía Nacional, dando lugar a la investigación Caliche.

La operación, liderada por la Brigada Provincial de Información, ha resultado ser "muy compleja" puesto que la mayoría de los implicados en la disputa llevaban el rostro cubierto con prendas de ropa para evitar ser reconocidos.

La primera fase de la operación ha acabado con la identificación y detención de cuatro personas. Actualmente los agentes siguen trabajando en dar con más implicados en los acontecimientos, por lo que no se descarta que se produzcan nuevas detenciones.