Una pelea espontánea entre familias dentro de una hamburguesería originó el trágico tiroteo de Las Cabezas

Imagen exterior de la hamburguesería de Las Cabezas de San Juan donde se ha registrado el suceso. EFE Sevilla

El trágico tiroteo de Las Cabezas de San Juan, en Sevilla, que ha acabado con la vida de un hombre de unos 50 años, fue fruto de una pelea espontánea entre familias. Ocurrió dentro de una conocida hamburguesería de la Avenida Jesús Nazareno.

Todo surgió minutos después de las 00:10 de la madrugada de este viernes y se debió, en principio, a un "problema personal puntual".

Es lo que indican fuentes del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan. "Es un pueblo bastante tranquilo y un suceso así altera el orden y la gente está nerviosa", explican.

Por ello, desde primera hora de la mañana se ha reforzado la presencia de la Guardia Civil en el municipio con el objetivo de "tranquilizar, calmar y prevenir". Además, se ha movilizado a un mayor número de patrullas de la Policía Local.

Las primeras pesquisas del Instituto Armado apuntan a que todo se debió a un problema personal puntual entre dos familias que se encontraron en el interior de la hamburguesería.

Se descarta, por el momento, que el asunto tenga relación con el narcotráfico o con cualquier tipo de ajuste de cuentas. No obstante, se sigue estudiando si existía algún tipo de rencilla previa, tal como ha detallado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.

Dos reyertas en 25 minutos

El alcalde de Las Cabezas de San Juan, José Solano, ha revelado que la primera reyerta surgió poco después de las 00:00 y "quedó disuelta automáticamente a los pocos minutos". De hecho, la Policía Local llegó a personarse allí y ya no sucedía nada.

Sin embargo, el asunto se agravó unos 25 minutos después cuando varios de los individuos regresaron al local, con más personas de las que protagonizaron el episodio inicial. "Una de ellas sacó una pistola y realizó varios disparos", ha relatado el primer edil.

Como consecuencia, hubo tres heridos. El mayor de todos, un hombre de unos 50 años, según confirmó Francisco Toscano, es el que recibió el impacto de bala en la cabeza. Ha perdido la vida en la mañana de este viernes en el Hospital Virgen del Rocío, al que fue trasladado.

Las otras dos víctimas también tienen heridas por armas de fuego y están hospitalizadas. Una de ellas tiene 30 años y se desconoce por el momento la identidad de la otra persona afectada.

Familias de pueblos diferentes

Según confirman fuentes municipales, los tres heridos eran de un municipio cercano, dentro de la misma comarca.

Por su parte, los agresores eran de Las Cabezas de San Juan. El detenido, de entre 30 y 40 años, era una persona conocida en la localidad, aunque el subdelegado del Gobierno, no ha confirmado si tiene antecedentes.

Se dio a la fuga, en un principio, pero fue arrestado en torno a las 5:00, algo que ha puesto en valor Toscano al haberse interceptado al presunto autor en menos de 12 horas.

En principio, se le iba a imputar un delito de tentativa de homicidio. No obstante, una vez confirmada la muerte de la víctima, puede convertirse en homicidio o asesinato, según determinen los investigadores.

"Negocio histórico"

Todo sucedió en "un negocio muy querido e histórico" de Las Cabezas de San Juan, "que nada tiene que ver con el suceso". "Ha tenido la mala fortuna de que ha sucedido ahí", insisten las fuentes municipales consultadas.

La investigación se mantiene abierta y no se descartan las detenciones del resto de participantes en una reyerta que ha alterado en pleno verano la tranquilidad de este pueblo de poco más de 16.000 habitantes.