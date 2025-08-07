Sevilla ante el intento de combatir el calor: una empresa llega a montar hasta 20 aires acondicionados a la semana

La ola de calor que atraviesa España está haciendo que los sevillanos que no contaban con aire acondicionado en sus casas den el paso y coloquen una de estas máquinas en sus salones. De media, a la semana, una sola empresa puede instalar una veintena.

Las razones son obvias. Casi 40 grados día sí y día también no se soportan tan fácilmente. Javier Jiménez, gerente de Climalcor, es uno de los causantes que hacen que el calor hispalense se lleve un poco mejor.

Este sevillano lleva 30 años refrescando las casas de la provincia. Tres décadas que han hecho que Jiménez pueda hablar con criterio de la denominada como "campaña de verano". "La misma comienza a mediados de mayo y acaba a mediados de septiembre".

Aunque este instalador de aires acondicionados cuenta a EL ESPAÑOL de Sevilla que "hay trabajo durante todo el año", a nadie le sorprende que sea durante los meses estivales cuando más demanda hay.

En los cuatro meses que dura dicha campaña "se intensifica de manera considerable el trabajo". Javier Jiménez puede llegar a colocar "desde 250 a 300 máquinas de aire acondicionado" alrededor de toda la provincia en tan solo cuatro meses, que es el tiempo que dura la temporada.

Este número se traduce en que, a la semana, la empresa es capaz de instalar "unas 20 máquinas", dependiendo del tipo de estas.

Aunque la sede de su empresa, Climalcor, está en la localidad sevillana de Mairena del Alcor, la realidad es que "el 80% de las operaciones se llevan a cabo en Sevilla capital".

Si bien el gerente de la empresa prefiere no entrar en calificar cuáles son las zonas de la urbe en las que más aires acondicionados se instalan a lo largo del año, sí confirma que "en los barrios de Triana y Los Remedios es donde se pone maquinaria más cara".

En cuanto al presupuesto de los sevillanos, Jiménez recalca que varía y que depende de las características de cada máquina.

No obstante, defiende que su empresa "solo instala máquinas que también comercialicen porque, si estas funcionan mal, la culpa va para quienes la han colocado".

La regla de la feria

A pesar de que "todos los años hace calor, no siempre es igual". Al hilo de esto, el instalador de aires sostiene que parecer ser que "las olas de calor se van alternando" y hacen que la demanda de los servicios vaya cambiando.

Asimismo, el gerente de Climalcor revela una curiosa forma que tiene de saber si la temporada va a ser buena o, por el contrario, las ventas van a estar más flojas. Se trata de la "regla de la Feria de Abril".

Javier Jiménez, de la empresa Climalcor, posa delante de una de sus máquinas instalada en un edificio cercano a la Giralda. Cedida

"Si en la feria de Sevilla hace calor, la campaña va a ser muy buena". Ante esto y atendiendo a las temperaturas poco habituales que han caracterizado esta festividad en 2025 -ha llegado incluso a refrescar- se puede prever que la temporada no está siendo muy alta.

Sin embargo, Javier Jiménez afirma que "hay clientes a los que se les tiene que dar un tiempo de espera de alrededor de 20 días para no tener que rechazarlos".

Además, subraya que "este año la temporada se ha adelantado porque las temperaturas altas también lo han hecho".

En paralelo, el sevillano señala que "la empresa también está montado dicha maquinaria en colegios de la provincia" y que no pueden dejar atrás estos trabajos.

Instalador en la ONU

Concretamente, dicha entidad es la encargada de poner a punto el clima de los colegios Isabel Esquivel e Isabel Rodríguez Navarro antes de que llegue septiembre.

En cuanto a los aparatos de aire acondicionado favoritos de los sevillanos, Jiménez lo tiene claro. "Lo que más se vende, con diferencia, son las máquinas tipo split". Estas tienen un mecanismo mucho más sencillo de montar.

En el otro lado de la balanza están los sistemas centralizados. En el caso de las slip, Javier Jiménez destaca que "se pueden montar unas cinco o seis al día, mientras que las otras conllevan alrededor de un día para su instalación".

A las casas y los colegios de Sevilla en los que Climalcor instala máquinas de aire se le ha sumado un espacio bastante representativo. Se trata ni más ni menos que de la cumbre de la ONU.

Esta asamblea se llevó a cabo el pasado mes de junio en la capital hispalense, justo cuando la ciudad demostró ser merecedora del título de una de las ciudades más calurosas de España que ostenta.

El equipo de Javier Jiménez fue uno de los encargados de aclimatar la sede en la que se congregaron durante casi una semana multitud de líderes mundiales, a los que les hizo laquellas jornadas más llevaderas.