Muere un trabajador de 59 años al caer cinco metros desde una azotea en un pueblo de Sevilla

Muere un trabajador de 59 años tras caer de una azotea en un pueblo de Sevilla EP Sevilla

Un hombre de 59 años ha fallecido al caer de una azotea en el municipio sevillano de Gines mientras estaba trabajando.

Según han informado desde el servicio de Emergencias 112 de la Junta de Andalucía, los hechos sucedieron a primera hora de la mañana, en torno a las 8:25.

En ese momento, se recibieron las primeras llamadas de alerta. Avisaban de la caída de un hombre desde una altura de cinco metros en la calle Castilla de Gines.

Rápidamente se personaron en el lugar Policía Local, Guardia Civil y el Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Sin embargo, los médicos no pudieron hacer nada por su vida. Únicamente pudieron certificar el fallecimiento del trabajador. Ni siquiera se le pudo trasladar al hospital.

Al haberse producido en un contexto laboral, ya se ha informado de los hechos al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a Inspección del Trabajo.

27 víctimas mortales

Con este fallecimiento, ya son 27 las víctimas mortales de un accidente laboral que se han registrado en la provincia de Sevilla en lo que va de 2025.

El aumento de estos siniestros es significativo respecto al 2024, cuando murieron en estas circunstancias 21 personas a lo largo de los doce meses.

Al respecto, la secretaria de Salud Laboral de CCOO Sevilla, Carmen Tirado, ha calificado el 2025 como un "año negro".

"Es insoportable que cada ocho días tengamos que lamentar en esta provincia una nueva muerte en el trabajo", ha denunciado.

Tirado ha insistido en que este tipo de accidentes son muy frecuentes, pero cree que se pueden prevenir "mediante los medios organizativos, técnicos y humanos oportunos que permitan realizar los trabajos con garantías".