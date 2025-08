Largas colas para el besamanos de la Virgen de los Reyes pese a la ola de calor: "Ella lo es todo, los grados dan igual"

Faltan diez días para que pasee por las calles de Sevilla la patrona de la ciudad. La Virgen de los Reyes saldrá en procesión el próximo viernes 15 de agosto y congregará a miles de hispalenses a su paso por algunos de los sitios más emblemáticos de la urbe.

Aunque aún queda algo más de una semana para que llegue el Día de la Virgen -una festividad que se celebra en toda España-, en la catedral de Sevilla ya se forman largas colas para entrar al besamanos de la patrona hispalense.

Ni la ola de calor ni el tiempo que se debe esperar para visitar a la dolorosa hacen que sevillanas como Loli y Charo falten a la cita. "Tengo 80 años y vengo desde que mi abuela me traía. Esto ya se ha convertido en tradición", cuenta esta devota a EL ESPAÑOL de Sevilla.

Concepción, de 54 años, es otra de las vecinas de la ciudad que, cada vez que puede, visita a la Virgen de los Reyes durante su besamanos. "Hay veranos que no he podido porque no he estado en Sevilla, pero cada vez que puedo, vengo", defiende.

Esta sevillana afirma que "la ola de calor da igual cuando se trata de la patrona". "Todo esto es Fe; mueve montañas. Además, si no salimos con las temperaturas altas ¿cuándo salimos si no? En Sevilla es algo normal", señala.

Para Concepción, no es necesario querer que la Virgen de los Reyes le cumpla alguna petición para venir al besamanos, "ver a la virgen y darle el besito es lo único importante".

Sin embargo, hay quienes sí asisten a esta cita con el objetivo de que la Virgen de los Reyes les ayude en sus necesidades. Es el caso de Esperanza y su hija. "Venimos porque siempre nos da lo que necesitamos. Ella se lo merece", destaca esta vecina del municipio sevillano de Alcalá del Río.

Temperaturas de hasta 44 grados

Hace 20 años que madre e hija vienen al besamanos de la patrona. Estas casi dos décadas han hecho que ambas sevillanas puedan decir, con criterio, que "ha habido años en los que ha habido mucho más calor".

"Nos habían asustado con la ola, pero cuando hemos llegado aquí nos hemos dado cuenta de que no es para tanto. Tal vez esto sea porque otros años la entrada ha sido por un sitio en el que da más el sol", destaca.

Y es que la ola de calor que abrasa a España está dejando en Sevilla temperaturas que superan los 44 grados en determinados puntos de la provincia.

En la capital, para este martes se esperan máximas de hasta 39 grados según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), por lo que, para muchos, esperar más de media hora frente a la catedral es de valientes.

No obstante, todo el que hace cola para asistir al besamanos de la patrona sevillana defiende que "no es para tanto y que se avanza rápido".