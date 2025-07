Dudas y desconfianza ante la nueva restauración de la Macarena: "Ahora la virgen transmite tristeza y no luz"

"Yo he votado que no porque no quiero que las cosas se hagan con prisa". Esto respondía Rafael Alcoba, hermano de la hermandad de la Macarena, a la pregunta de si quería que la virgen pasase por una nueva restauración a la salida del cabildo que se recuerda más tenso de las últimas décadas.

"Queremos que la Macarena recupere su mirada. Vamos a votar por y para ella", declaraban en otro sentido Fátima y Beatriz, de 30 y 28 años respectivamente.

Estas dos hermanas, confesaban a EL ESPAÑOL de Sevilla que "ahora la virgen lo que te transmite es tristeza, no luz y esperanza como hacía antes".

Las reacciones a favor y en contra se sucedían a la salida del citado cabildo, al que asistieron algo más de 1.800 hermanos de los 13.000 convocados.

Sin embargo, todas tienen un nexo en común: el miedo, la incertidumbre y la desconfianza tras la polémica situación generada por la junta de gobierno.

Estos pudieron conocer de primera mano de los expertos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), perteneciente a la Junta de Andalucía, que el equipo de Francisco Arquillo se extralimitó de las labores de limpieza y mantenimiento que le solicitó la junta de gobierno y le cambió la mirada a la virgen.

Finalmente, aunque muchos hermanos de la dolorosa que habían salido antes de que se hiciera el recuento de votos defendían que su papeleta marcaba el 'no', será intervenida por el restaurador Pedro Manzano. El objetivo ahora no es solo corregir las intervenciones fallidas, sino garantizar su preservación.

En el cabildo se emitieron un total de 1.475 votos. De todos ellos, 998 eran a favor frente a los 458 en contra, los 13 en blanco y los seis nulos. Una aplastante mayoría para el 'sí' a pesar de las dudas de muchos de los hermanos congregados.

En torno a las 18:00 horas, miles de hermanos de la Macarena hacían cola en las inmediaciones de la basílica. Los allí presentes soportaban temperaturas cercanas a los 40 grados y a pleno sol. "Solo queremos saber qué pasó con la virgen", defendían los devotos.

Las tres sedes colapsadas

La basílica, el salón de actos de la casa de hermandad y la parroquia de San Gil comenzaron a llenarse, pero en torno a las 21:30 horas, la idea de que el cabildo no pudiese celebrarse por la falta de espacio para acoger a todos los fieles empezó a tomar fuerza.

Finalmente, y a pesar de que únicamente habían asistido algo más de 1.800 hermanos de los 13.000 que cumplían los requisitos para entrar, la hermandad se vio obligada a habilitar también el museo de la iglesia e incluso el coro.

Los fieles pasaron en torno a siete horas de pie, sentados en el suelo e incluso en el presbiterio, algo que hizo que muchos de ellos optasen por abandonar el cabildo mucho antes de su clausura.

Ause Espinar, también hermano de la corporación, no dudó en mostrar su indignación y desconfianza a este periódico. "Llevo perteneciendo a la hermandad de la Macarena desde hace 50 años y nunca había pasado esto", señalaba.

Asimismo, recalcaba que "la junta de gobierno no es la que manda en los titulares, sino los hermanos", además de que "la restauración que se ha llevado a cabo ha sido un completo desastre".

Desconfianza ante la restauración

"Si lo que se haga se hace en la hermandad, yo no me voy a quedar tranquila. Soy médica y el quirófano no lo monto en mi casa", declaraba visiblemente indignada.

Los ánimos estuvieron caldeados desde el principio hasta el final. Rocío, nacida en el barrio y bautizada en la basílica, vino desde un pueblo a las afueras de Sevilla para no perderse detalle del cabildo y votar sobre la restauración.

Finalmente, debido al atraso que la cita llevaba -tendría que haber acabado a las 23:00 horas y lo hizo poco antes de las 04:00 de la mañana- tuvo que salir antes de la iglesia para poder volver a su casa.

"Me voy con todo el dolor de mi corazón. Espero que salga el 'no'", lamentaba. Además, la sevillana afirmaba que su conciencia estaba tranquila porque nunca ha votado al actual hermano mayor para que se hiciera con el cargo.

Aplausos al IAPH

A las afueras de la basílica se escucharon aplausos en reiteradas ocasiones. El primero, según señalaban hermanos que estaban dentro, "se debió a la forma en que los expertos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) mostraron el informe".

El estudio ha revelado que el equipo de Francisco Arquillo se extralimitó en sus labores. La Macarena no solo pasó por un trabajo de limpieza y mantenimiento, sino que se le alargaron los párpados y retocaron las cejas.

"Lo han explicado todo a la perfección. No podemos tener ni una sola queja en cuanto a su trabajo", defendía Javier, un hermano que, tras varias horas de cabildo, decidió abandonarlo porque "al día siguiente se trabaja".

Sin embargo, muchos presentes en las sedes señalan a este medio que "se mostraron imágenes de la virgen que han podido herir sensibilidades".

Pedro Manzano la restaurará

En paralelo, muchos de los asistentes a la cita que iban abandonando las sedes habilitadas por la hermandad alababan la "valentía" de Pedro Manzano. "No cualquiera se mete ahora en este lío. Todo el mundo va a estar pendiente a la nueva restauración".

Después de siete horas de un cabildo tenso y agotador, casi 1.500 votos y una infinidad de dudas, la virgen de la Esperanza Macarena volverá a ser intervenida. Ahora, los devotos de la dolorosa solo piden una cosa, que "vuelva su mirada".