Icónica Santalucía se despide de Sevilla tras dejar 230 millones de euros en la ciudad y casi 2.000 puestos de trabajo

Icónica Santalucía Sevilla Fest 2025 cerró su quinta edición el pasado lunes de la mano de Kylie Minogue. Después de 26 jornadas de música, el festival se consagra como el “tercer evento” de la ciudad, dejando un impacto de "230 millones de euros en ella y casi 2.000 puestos de trabajo".

Javier Esteban, CEO de la empresa organizadora del festival Green Cow, junto a la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, han presentado este martes las cifras que ha dejado el evento cultural.

Icónica se despide de la hispalense dejando un impacto económico en ella de 230 millones de euros. El festival ha batido récords en su última edición y se ha consagrado como una de las favoritas de los sevillanos.

En paralelo, Javier ha recordado que "en 2021, el reto era que el festival se mantuviera en el tiempo y para ello se necesitaba al público sevillano".

Ahora, el CEO se enorgullece de que "alrededor de 162.000 hispalenses" hayan pasado por la Plaza de España para vivir la experiencia Icónica, lo que se traduce "en casi un 60 por ciento del total de los asistentes".

"Necesita a los sevillanos"

No obstante, no ha dudado en recalcar que "Icónica Santalucía Sevilla Fest necesita de los vecinos de la ciudad para seguir creciendo" y que no se trata de un evento que "sea sostenible únicamente por el turismo".

Aun así, ha subrayado que la acogida cada vez es mayor, no solo por el espectador sevillano, sino también "por el nacional y el internacional". Al hilo de esto, el CEO de Green Cow ha señalado que 67.000 asistentes han sido de otras partes de España y más de 46.000 internacionales.

Javier Esteban ha recalcado que, con estas cinco ediciones, Icónica Santalucía ya ha congregado a 700.000 asistentes.

Asimismo, Esteban ha subrayado que, además de "dar empleo a casi 2.000 personas, se ha contratado a alrededor de 200 empresas".

Una apuesta por el turismo cultural

Por su parte, Angie Moreno ha recordado que Icónica Santalucía Sevilla Fest se ha consagrado como "el tercer evento de la ciudad, tan solo por detrás de la Semana Santa y la Feria de Abril". Con este festival, Sevilla "sigue apostando por el turismo cultural".

Javier Esteban ya mira hacia la sexta edición del festival y, aunque no ha adelantado ningún nombre, ha asegurado que "ya hay artistas confirmados". Asimismo ha destacado que "ahora son muchos de ellos los que se ofrecen" a actuar en el Icónica Santalucía Sevilla Fest.

Pablo Távora, director de proyectos de Green Cow y experto en patrimonio, ha señalado que en torno a "115.000 personas han venido a Sevilla a vivir Icónica, lo que supone un entre un 61 y un 84 por ciento de ocupación hotelera".

En paralelo, Távora ha resaltado que el "festival se caracteriza por perseguir sueños" y que "uno de los grandes retos es gestionar de manera sostenible el entorno" en el que se desarrolla.

Al hilo de esto, el mismo ha defendido que "el trabajo para la sostenibilidad es permanente" y que el equipo "sigue avanzando en mantener la calificación del año pasado de sostenibilidad jurídica".