Una nueva aplicación móvil permitirá conocer la circulación del virus del Nilo en Sevilla, que "ahora mismo es cero"

Diputación de Sevilla ha anunciado una nueva aplicación móvil con la que aportar "información real, en tiempo real" al ciudadano sobre la circulación del mosquito del virus del Nilo. "A fecha de hoy", aseguran, "la circulación es cero".

Con esta iniciativa, pretenden "parar los bulos" ofreciendo una vía de comunicación actualizada a los 500.000 vecinos de los 15 municipios afectados en la provincia de Sevilla por la transmisión de esta enfermedad.

"Es tan sencillo como descargar la aplicación en tu móvil", ha explicado Gonzalo Domínguez, diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, y, a partir de ahí, se podrá acceder a la información disponible para cada uno de los municipios.

Con esta herramienta se podrá comprobar si hay circulación del virus, qué tratamientos se están efectuando, si existe alguna incidencia "tanto de larvas como de mosquitos adultos" o qué zonas se encuentran en tratamiento, entre otras informaciones.

De esta forma, la administración ofrece una herramienta en la que el ciudadano podrá estar informado "durante 24 horas al día durante el tiempo que duren las campañas".

Domínguez ha detallado que la aplicación, llamada Control-M, está ya disponible para dispositivos Android y próximamente lo estará también para iOS, a la espera de su validación.

"Solo hay que buscar Control-M en el buscador del móvil o consultar la página web de Diputación", ha indicado. El acceso a la aplicación es gratuito.

El diputado ha subrayado que esta herramienta se enmarca en una estrategia de prevención más amplia, que incluye tratamientos intensivos en las zonas de riesgo y un refuerzo en la coordinación institucional.

"Hoy podemos decir que tenemos circulación cero del virus del Nilo en la provincia, gracias al trabajo de los equipos técnicos, las empresas contratadas como TASAT y la implicación del área de Servicios Públicos Supramunicipales", ha afirmado.

"No hay que bajar la guardia"

A pesar de los buenos datos, Domínguez ha insistido en que "no hay que bajar la guardia". "Este año ha llovido más, se ha sembrado el 100 por ciento de las tablas de arroz y eso incrementa el riesgo.

Pero se ha hecho un trabajo ejemplar, con tratamientos respetuosos con el medio ambiente, y con la colaboración de la Estación Biológica de Doñana, el Colegio de Farmacéuticos y los ayuntamientos", ha añadido.

Actualmente hay 12 equipos operando en ambos márgenes del Guadalquivir, en zonas de especial incidencia como los arrozales, y ya se han tratado más de cinco hectáreas. También se están monitorizando posibles focos con más de 40 trampas distribuidas en colaboración con el CSIC.

El diputado ha recalcado que, aunque no haya casos detectados a día de hoy, "eso no significa que no puedan aparecer". El objetivo es adelantarse.

"El año pasado ya teníamos casos a estas alturas. Este año no. Queremos evitar lo que ocurrió entonces, con once fallecimientos", ha recordado.