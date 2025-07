Cuando el 'sí, quiero' cuesta más de 1M€: la música en directo y las estrellas michelín marcan las bodas de lujo de Sevilla

Para muchos, las bodas se están convirtiendo en el evento del año. Cada vez son más los sevillanos que -si pueden- tiran la casa por la ventana para darse el 'sí, quiero' y, en muchas ocasiones, el presupuesto llega a superar el millón de euros.

Estos enlaces cuentan con toda clase de servicios de lujo como música en directo durante todo el día, menús elaborados por prestigiosos chefs como Martín Berasategui o un presupuesto de 50.000 euros únicamente para las flores.

La sevillana Patricia Gómez, de Weddings With Love, se dedica junto a su hermana Lidia a organizar bodas de lujo alrededor del mundo entero. Sin embargo, Sevilla se alza como una de las ciudades favoritas de los matrimonios para celebrar su enlace por todo lo alto.

"La gente decide casarse aquí por el clima, la gastronomía y los precios asequibles", destaca. Sin embargo, cabe subrayar que "desde la pandemia, todo ha subido de precio considerablemente".

Lo mismo señalan Asunta Armenta y Bea Romanco, regentes de la empresa organizadora de bodas hispalense Love a Tope. Ambas empresarias confiesan que "una boda de lujo hace cinco años podía celebrarse por unos 60.000 euros, no obstante, ahora la cifra ha ascendido hasta los 100.000, dependiendo de la pareja".

Subida tras la pandemia

Aunque, para casarse con el pack completo, tampoco hace falta tener una cuenta corriente con siete dígitos. Jesús Jiménez, propietario de Deventos, destaca que "una boda en Sevilla, de unos 200 invitados, puede contar con todos los servicios por 50.000 euros".

A pesar de la diferencia de presupuesto que señalan las tres empresas, todas coinciden en que desde la pandemia del Covid-19 los precios han subido de manera considerable.

Jiménez afirma que "antes, el presupuesto para la barra libre y el DJ rondaba los 1.500 euros, mientras que actualmente puede alcanzar perfectamente los 7.000". No obstante, hay quienes se pueden permitir destinar mucho más dinero en la música.

Patricia confiesa que "muchas parejas se gastan entre 30.000 y 200.000 euros en la decoración y el sonido". "Suelen ser clientes extranjeros que quieren un cantante con mucho prestigio internacional", recalca.

Puesto de churros y piripis

En cuanto a las bodas de lujo de los sevillanos, Asunta y Bea destacan que estas "siempre cuentan con algo muy característico de Sevilla como un puesto de churros o con piripis para la recena".

Asimismo, las dueñas de Love a Tope aseguran que "en los enlaces de los sevillanos no falta un grupito de música".

"Esto es algo que antes no se estilaba, sin embargo, desde hace unos años para acá, no hay boda de lujo de una pareja sevillana en la que no haya actuaciones en vivo durante toda la jornada", mantienen.

Por su parte, tanto Patricia Gómez como Jesús Jiménez destacan que si hay algo que no falta en los enlaces sevillanos "es un buen jamón". "En el presupuesto del menú no se puede escatimar, en lo demás sí", defienden desde Deventos.

Por otra parte, la dueña de Weddings With Love confiesa que "en Sevilla se celebran muchas bodas de lujo silencioso".

Enlace de 5 días y menú Michelín

Estos eventos reúnen a unas "30 o 50 personas que se alojan en hoteles de cinco estrellas. Además, dichos enlaces cuentan con menús preparados por chefs de renombre como Martín Berasategui o servicio de cocina en directo".

Asimismo, estas dos empresarias confiesan que "los sevillanos cada vez inventan más. Lo quieren todo, como si se tratase de una competición".

Junto a su hermana Lidia, Patricia Gómez lleva las riendas de una entidad dedicada a organizar bodas sensoriales y de destino.

Muchos de los enlaces que las hermanas organizan en Sevilla "duran entre tres y cuatro días", no obstante, hay quienes se decantan por celebrarlo de una forma más 'humilde'.

A pesar de que gran parte de sus clientes son extranjeros, no son pocos los famosos sevillanos que han decidido dejar en sus manos todos los preparativos para uno de los días más especiales de sus vidas.

Bodas de famosos

El que fuera futbolista del PSG, Sergio Rico, y su mujer, la periodista e influencer Alba Silva, confiaron en Wedding With Love para que su enlace en la hispalense saliese de maravilla.

Asimismo, el hijo de Carlo Ancelotti, Davide, junto a Ana Galocha, también decidieron celebrar su enlace con la ayuda de las hermanas Gómez. Esta última pareja, decidió casarse en la tierra natal de ella, el municipio sevillano de Mairena del Alcor.

Tanto Asunta como Patricia señalan que la mayoría de sus clientes son del mundo empresarial, futbolistas de élite, abogados o médicos. Todos ellos vienen a Sevilla buscando que el día de su boda sea especial y grandioso a partes iguales.

Asunta destaca que una de las cosas más llamativas que le han pedido en estos diez años que lleva organizando bodas ha sido celebrar una con temática del oeste.

"Fue hace mucho tiempo ya, pero fue muy curioso. La novia iba con botas cowboy, el novio con sombrero típico y el padre de ella entró montando a caballo. Además, todo estaba decorado con cactus y las típicas cabezas de ciervo que salen en las películas", apunta.

Sin embargo, la dueña de Love a Tope afirma que, más recientemente, le ha llamado mucho la atención que un cliente contase con un presupuesto de 50.000 euros únicamente para gastarse en flores.