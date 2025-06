Macarena, dueña del mercadillo más curioso de Sevilla: "Se pueden llegar a ganar 3.000 euros en un solo día"

Los mercadillos están a la orden del día. Sin embargo, desde hace dos años, Sevilla disfruta de uno de los más peculiares. Macarena Silvano es la dueña de Antico Sevilla, una empresa que se dedica a "poner en valor los recuerdos de toda una vida" o, lo que es lo mismo, vender todos los enseres de las casas que acaban de salir a la venta.

Desde que comenzara esta aventura en 2023, esta sevillana tiene la suerte de haber dado con verdaderos tesoros. Las piezas más destacadas, según señala, han sido "tallas religiosas, libros especiales y espejos de caoba". Aunque también tienen su hueco objetos únicos como una corona de plata con la que lloró.

"Hay que tener en cuenta que las casas en las que hago los mercadillos tienen alrededor de 100 años y ahí hay verdaderas reliquias", destaca. Su clientela es de lo más variada, sin embargo, señala que "hay gente que viene a comprar en nombre de famosos".

¿De dónde viene la idea de hacer mercadillos en las casas que se acaban de vender?

Surge por la necesidad. A lo largo de muchos años he estado viajando por España porque mi exmarido es militar y cambiábamos de domicilio. Era imposible mudarnos de un lado a otro con todas nuestras cosas, por lo que comprábamos cosas de segunda mano.

Al final se me ocurrió esta idea que en Sevilla no existía. Los mercadillos que hago son como un Wallapop en petite comité y la gente los está acogiendo muy bien.

La idea es poner en valor los recuerdos de toda una vida de la gente. Yo siempre digo que es vaciar para decorar.

Algunos de los objetos. E.E. Sevilla

¿Cómo se pone en contacto con los clientes que quieren vender sus muebles?

Ellos se ponen en contacto conmigo. Aunque tengo mi propia página web y cuentas de redes sociales -todas hechas por mí sin tener ningún tipo de conocimiento-, la mayoría de la gente viene por el boca a boca.

¿Cuál es el objeto más barato?

Se venden piezas desde 50 céntimos, como por ejemplo los utensilios de cocina.

¿Y lo más caro?

Lo más caro que recuerde ha sido una talla pequeña de un niño Jesús. Era una pieza única del siglo XVII y se vendió por 1.200 euros. También hay muebles de un precio mayor porque ya no se hacen.

Por ejemplo, un aparador de caoba de los años 60 que está etiquetado en 120 euros. Los precios de los objetos más caros suelen rondar entre los 200 y 500 euros.

¿Cuánto dinero se suele conseguir durante un mercadillo?

Unos 3.000 euros. Hay casas en las que se ha llegado a vender el 95 por ciento de los enseres. El gran empujón suele ser el último día, que es cuando hay un descuento del 50 por ciento. La mayor parte de las ganancias son para el dueño de la casa.

¿Qué tesoros te has encontrado en las casas de Sevilla?

Se encuentran muchos, verdaderas joyas. Por ejemplo, algún objeto religioso, libros muy especiales o espejos de caoba que ya no se hacen.

Las casas en las que se hacen estos mercadillos tienen más de 100 años, entonces es más fácil encontrar piezas únicas. En la calle Muñoz y Pabón lloré de la emoción. Había una corona de plata, un objeto muy especial.

¿Cuál es el perfil del comprador?

Es de lo más variado. En este último mercadillo han venido dos estudiantes a comprar menaje y cojines para su piso de estudiantes. Pero, sobre todo, vienen clientes de una clase social medio-alta. Sé que hay gente que compra en nombre de alguien famoso que prefiere no decir su nombre.

Espejos de caoba. E.E. Sevilla

¿Qué objetos nunca faltan en las casas de Sevilla?

Sin duda, los relicarios, los objetos religiosos. Hay muchos niños Jesús y cornucopias.

¿Dónde están las mejores casas de Sevilla?

Los Remedios se llevan la palma. Es un barrio de Sevilla en el que la gente tiene mayor poder adquisitivo y, por lo tanto, las casas están decoradas con muebles y objetos de mayor valor.

También destacan otras zonas como Felipe II y la Borbolla. El año pasado hice el mercadillo en una finca espectacular de Mairena del Alcor, Los Cascabeles se llamaba.

¿Te ves dedicándote únicamente a esto en un futuro?

Sí. Ahora mismo me da vértigo dejar mi trabajo de fisioterapia porque me da una estabilidad. Pero desde el año pasado ha habido un cambio notable. La gente lo está acogiendo muy bien. Esto me gusta lo suficiente como para dedicarme únicamente a ello.