Antoñito Molina, el cantante gaditano que ve a "Sevilla como la madre de toda Andalucía: "Me faltaba hacerle esa canción"

Se ha convertido en un fenómeno musical. El gaditano Antoñito Molina actúa este sábado en el Iconica Santalucía Sevilla Fest y se espera que sea una noche inolvidable para todos los asistentes.

"Parecía que antes solo había hueco para los cantantes americanos o para los que hacían reggaetón, ahora no. Los que nos hemos aferrado a la guitarra flamenca y al cajón también podemos ir a un sitio como Icónica", defiende.

Ahora, el artista, que es un enamorado de Sevilla, ha cumplido uno de sus sueños. El pasado 30 de mayo, el cantautor estrenó una canción dedicada a la hispalense y que sonará en su concierto en la Plaza de España.

Estrenó su nueva canción dedicada a Sevilla en el acto de entrega de medallas de ciudad ¿qué nos puede contar sobre ella?

La canción a Sevilla ha sido una cosa muy bonita. Cuando me lo pidieron me alegró muchísimo porque soy un enamorado de la ciudad y eso era lo que me faltaba. Es un honor cantarle a una tierra que es tan importante para todos los andaluces. Sevilla tiene una cosita que solo tiene Sevilla.

Lo más bonito que me han dicho en los últimos diez años ha sido: "Sabemos que eres gaditano, pero queremos que la canción de Sevilla la hagas tú". Ahora solo espero estar a la altura de la ciudad.

¿Qué tiene Sevilla que enamora a tanto artistas?

Sevilla tiene un montón de cosas. La gente, el ambiente, el olor a azahar en primavera, la Feria de Abril, la Semana Santa, un Domingo de Ramos... cualquier día del año tiene algo especial. Sevilla es única no solo por su historia, sino también por su presente y su futuro; como la madre de toda Andalucía.

Su nueva canción menciona a la Macarena y al Gran Poder ¿siente alguna devoción especial por ambas imágenes?

Yo soy muy cofrade y siento algo muy especial con las imágenes de Sevilla. La Esperanza de Triana, el Gran Poder, la Amargura, los Gitanos o San Gonzalo. Creo que todas tienen lo suyo. Voy muchas veces a las hermandades con mi familia a pedirle salud.

De niño, un profesor me regaló un dibujo de Los Gitanos y tengo que reconocer que esta hermandad es especial para mí. Al igual que la Esperanza de Triana, a la que además he tenido la suerte de hacerle una canción.

¿Cree que hay una nueva ola de artistas andaluces que está rompiendo moldes?

Creo que Andalucía siempre ha sido una tierra de grandes artistas y me gusta mucho que ahora vuelva la música orgánica y pura, de la guitarra, del cajón, del mensaje más que del arreglo, del sentimiento más que del sonido.

Lo sencillo ha vuelto a ser lo que manda, porque lo sencillo es para siempre. Estoy feliz de que haya chavales que se han inspirado en cantantes como los que estamos ahora para decir, "hostia, esto le gusta a la gente, hay un sitio para mí".

Hace unos años parecía que solo había sitio para americanos y para gente que hiciera reggaetón. Ahora, los que nos hemos agarrado a la esperanza de la guitarra y el cajón también podemos ir a un Icónica.

¿Hay algún artista con el que le gustaría colaborar en especial?

Sinceramente, no. Tengo miles de artistas a los que admiro, pero no soy una persona que desee cosas que no salgan de manera natural y de verdad. Si las circunstancias, el destino o canción lo quieren, estoy seguro de que se darán oportunidades bonitas.

Cuando esto pase, ojalá sea un artista al que de niño haya admirado. Lo más bonito es que los que antes eran mis ídolos ahora son compañeros.

¿En quién se ha inspirado a lo largo de tu carrera?

El artista que de siempre me ha llenado el corazón es El Barrio, pero tengo otros muchos. Manolo García, Alejandro Sanz, Manuel Carrasco o Joaquín Sabina también. Todos son cantautores y forman parte del equipo de nuestra tierra. Por su acento y su pluma se han convertido en artistas de referencia para mí.

¿Cuál es su meta?

Vivir. Vivir es una gran meta pendiente cada día. No soy una persona que te diga, mi meta es cantar en este sitio o con este cantante. Yo me dedico a vivir, a hacer canciones. La vida ya me pondrá en el camino las consecuencias de trabajar mucho y de ponerle mucho amor a las cosas.

¿Se siente profeta en su tierra o cuesta más que le reconozcan primero en casa?

Yo me siento súper profeta en mi tierra, la verdad es que sí. Me siento súper querido, súper profeta, súper enamorado de mi gente. Creo que mi público me conoce que soy un niño soñador, luchador que me ha costado mucho. Pero todo ha merecido la pena. Ahora estoy viviendo esto y es la recompensa al trabajo. Así que sí, soy profeta en mi tierra.

¿Qué proyectos nuevos tiene a la vista?

Proyectos nuevos, un montón. Canciones, canciones y más canciones. También viajes y seguir creyendo, seguir soñando y seguir sintiendo que sí. Tenemos que ser nosotros mismos y que la gente no nos pare los sueños.

¿Sus nuevos trabajos van a seguir la misma línea?

Realmente no lo sé. Vivo en directo y con las sensaciones que me va transmitiendo la vida. Ahora mismo voy a sacar una cancioncilla este viernes que no esperaba sacar de esa manera.

Pero el estar en México y Argentina ha hecho que salga así. Soy un culo inquieto y quiero que las cosas tengan mi esencia y acento, pero que evolucionen. Hay que saber abrir el corazón a otras cosas: a la vida, la mente, el conocer, el viajar, el compartir.

Yo no tengo una canción preparada ya para el año que viene, ni nunca la voy a tener. Yo hago la canción y la saco en el momento cuando la siento.