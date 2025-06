Alba, estudiante de Triana: "El Rocío no es una macrofiesta, la gente está equivocada; hay que ir con fe y respeto"

El Rocío 2025 está llegando a su fin. Durante más de una semana, las arenas del camino y las marismas han sido el paso de miles de devotos que peregrinaban hacia la famosa aldea almonteña.

Alba (22), estudiante de Triana, es una de las amantes de esta festividad andaluza que ha disfrutado del Rocío y todo lo que este trae consigo. Y es que los rezos, las promesas a la Virgen y las emociones suponen la tónica habitual durante toda la experiencia. No obstante, aunque admite que la fiesta es una parte importante del Rocío, este "no es una macrofiesta" y destaca que hay que ir con fe y respeto".

El Rocío 2025 se despide con alguna que otra polémica tras de sí. Lo más sonado ha sido el paso de la Virgen por la casa de Villamanrique. Las redes se han incendiado cuando los almonteños han pasado de largo y no se han parado frente a la hermandad.

¿Qué es lo que no puede faltar en el camino?

Lo que no puede faltar en el camino es el cante, el ir cantando, rezando, con las plegarias, con las sevillanas. También un momento muy bonito de la romería que a mí me gusta mucho es el rezo del Ángelus. Lo que no puede faltar en el camino son los amigos y el buen ambiente.

¿Qué le parece la polémica sobre la hermandad de Villamanrique?

La salida de la Virgen del Rocío es un caos ordenado. La Virgen va donde ella quiere. Por mucho que tú quieras tirar de la Virgen se acerca a donde ella quiere y al final, si quiere ir, acaba yendo.

¿Qué piensa que quienes vinculan El Rocío únicamente con la fiesta?

Hay quienes piensan que El Rocío es una macrofiesta, un macrobotellón, y no es así. Para mí es una falta de respeto que haya gente que vaya solo a beber y ni siquiera se ha asomado a la Virgen.

También pienso que la gente está equivocada, se cree que solo hay fiestas y demás, y no, hay un motivo religioso. Hay quienes van a las misas o que aunque no vaya le tiene un respeto a la Virgen. Siempre hay una conexión especial, una emoción, un acto de fe, a lo mejor hay romeros que van andando con una promesa.

¿Qué ha sido lo peor?

El calor, sin duda. La temperatura del domingo era súper caliente, mucho polvo. La gente estaba regando los porches para poder bajar el polvo que había por las calles porque era insoportable. El sábado hacía mucho calor pero al menos se podía estar en la calle, el domingo ni eso.

¿Cuál ha sido el momento más especial de la romería?

El momento más especial de la romería es la entrada de mi hermandad. Todos los peregrinos se reúnen para darle la bienvenida al simpecado. En cuanto al momento de estar en la aldea, en mi opinión lo más bonito y especial es acercarme a la Virgen.

¿Prefiere ir con bata tradicional o darle un toque más actual a la vestimenta?

Ir con bata. Yo entiendo que para el camino es mucho mejor ir con una bata porque es más cómodo, te puedes mover y tal. Cada quien puede vestir como quiera, pero hay que tener en cuenta que son muchas horas y hace mucho calor. Para mí, el día en el que hay que ir más arreglada es el de la presentación.