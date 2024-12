El acusado de matar a su novia embarazada en Sevilla admite los hechos: "En un arrebato cogí la escopeta y le pegué un tiro"

Los hechos conmocionaron a El Rubio, un pequeño pueblo de Sevilla, en febrero de 2023. German C.V, a sus 22 años, asesinó con su escopeta a Elia, su novia de 17, que estaba embarazada. Ahora ha admitido los hechos en el comienzo del juicio. "En un arrebato cogí la escopeta y le pegué un tiro", ha confesado.

Según ha explicado, decidió acabar con la vida de su novia porque esa noche no le "dejaba" salir. Antes había protagonizado una discusión en un comercio del pueblo. Allí había ido a buscar más estupefacientes tras haber estado "todo el día tomando drogas y bebiendo alcohol". La víctima presenció el altercado y lo convenció para marcharse.

Fueron juntos "a un 24 horas a buscar al que vende droga en el pueblo". Estuvo jugando a las tragaperras, cuando un joven fue a pedirle dinero. "Le dije que no y ella me separó. Yo por dentro quería ir a buscar al nota que me había pedido dinero", ha narrado.

Tras el incidente, se fueron juntos a la parcela donde residían. Allí se desencadenaron los hechos. "No me dejaba salir para no formarla y cogí la escopeta y le pegué un tiro", ha revelado. Ha añadido, además, que la joven "no tuvo ninguna posibilidad de defensa".

"No sé qué se me pasó por la cabeza. Sabía lo que estaba haciendo, pero no sabía dónde estaba", ha dicho ante las preguntas de su abogada defensora. También ha pedido "perdón" a la familia de la asesinada y ha recalcado que se siente "muy arrepentido".

"Estoy dispuesto a pagar por lo que he hecho", ha afirmado Germán ante el jurado popular que decidirá su destino. Se le imputan siete delitos. Asesinato, malos tratos habituales en el ámbito de la violencia de genéro, lesiones, dos de amenazas graves, aborto y tenencia ilícita de armas.

Piden prisión permanente revisable

Por todo ello, la Fiscalía pide 42 años de cárcel, así como el destierro durante 25 años de El Rubio, el pueblo donde vivía junto a la víctima. En concepto de responsabilidad civil, se le reclama una indemnización de 183.299,44 euros para los padres de la víctima.

Mientras, la acusación particular, ejercida por su madre, pide la prisión permanente revisable solo por el de asesinato, más otros trece años por el resto de delitos que se le imputan.

Germán ha explicado en su declaración que su adicción a las drogas empezó a los 16 años. En la época del asesinato "tomaba 12 gramos de droga y una botella de alcohol todos los días". Tras reconocer la autoría, ha asegurado que los hechos "no tienen perdón de Dios".

El escrito de acusación

Todo pasó el 27 de febrero de 2023. El escrito de acusación de la Fiscalía recoge que el acusado "habría cogido una escopeta y se habría posicionado" sobre su pareja, que estaba reclinada en el sofá. Así, habría "anulado toda su posibilidad de defensa", algo que ha reconocido el mismo acusado.

Según indica dicho escrito, puso el cañón "a menos de cinco centímetros" de su cabeza y disparó con la intención de acabar con su vida.

Pero los hechos no eran aislados. El acusado también "golpeaba e insultaba" a su pareja con "habitualidad". Mantenía una "posición de dominación" ante ella.

Así, la acusación de la Fiscalía recoge varias agresiones en los meses previos y amenazas, hechos que el acusado ha reconocido en el primer día del juicio. En una de ellas, el 11 de enero de 2023 le dejó hematomas en los ojos, ya que le "habría golpeado" en la cabeza y la cara.

Por su parte, solo dos días antes del crimen la habría amenazado de muerte. Le envío un vídeo por Whatsapp, mostrándole la escopeta y le avisó de de su intención de "pegar un tiro a ella y otro al perro".