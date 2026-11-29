Amanece en Londres y el ventanal de la habitación, en esquina, se abre sobre Kensington Gardens. Al fondo, la aguja gótica de una iglesia que tantas veces he visto desde el parque; a la derecha, un edificio de oficinas en obras, donde unos operarios ingleses, meticulosos y puntuales, empiezan su jornada con una disciplina que poco se parece a la de las obras que yo he padecido en casa. Llovizna.

Es noviembre, hace frío y, por supuesto, salgo a correr. Pantalón corto, dos camisetas, chubasquero, gorra y guantes. Al cruzar la puerta del hotel ocurre lo que todo corredor conoce: las piernas se hielan y uno se pregunta qué hace allí. Pero sabe que en cuatro o seis minutos el cuerpo entrará en calor y el frío será casi una promesa. Bajo por calles todavía adormecidas.

En una esquina, a las siete de la mañana, ya hay gente desayunando tras los cristales. Fruterías, pequeños supermercados, dependientas dispuestas a atender a quien llegue. A la derecha se abren callejones con esos cubos de basura de tapa metálica que parecen salidos de una fotografía en blanco y negro, de una película de los Beatles, de aquel Liverpool o aquel Londres que conocí en los libros antes que en las calles.

Giro a la izquierda y aparecen las fachadas blancas, estucadas, majestuosas, las mismas que me deslumbraron la primera mañana de mi vida en esta ciudad, las mismas que acompañan los paseos junto a Regent’s Park. Uno calcula lo que costaría alquilar allí un apartamento, y sonríe: Londres siempre ha sido un lujo. Yo me concedo estos días el mío: una habitación con dos ventanales, un buen desayuno y, al caer la tarde, una pinta de red beer, que también forma parte del viaje.

“Kensington Gardens, siete de la mañana. Cedida

Cerca de Lancaster Gate, en un paso de peatones, el asfalto me recuerda lo que el extranjero olvida siempre: look right, look left. Esperan el semáforo dos turistas japoneses, un oficinista, un estudiante; yo doy saltitos para no perder el calor.

Pasan los taxis negros, los autobuses rojos, y entro por fin en Kensington Gardens, en esa frontera invisible con Hyde Park donde los jardines parecen los mismos y, sin embargo, son otros. A los pocos minutos ya no hace frío; ahora la duda es cuántas capas quitarse. Paso junto a las fuentes y estanques, sus balaustradas y columnas de aire palaciego, y es inevitable recordar aquellos primeros días en que venía aquí con los compañeros de la academia, tan lejos de mi tierra.

El césped es de un verde imposible. Cruzan un vigilante, otros corredores. Pasa una muchacha delgada, sola, con ese aire tan londinense, y uno se pregunta dónde vivirá, qué historia llevará consigo; luego la pierde de vista, como se pierden casi todas las vidas en esta ciudad. Bordeo el Serpentine, paso bajo el puente, y al fondo asoman las torres de Knightsbridge, la parte alta de la noria, la memoria de tantos sábados y domingos corriendo solo por Hyde Park. Y la memoria más dulce: aquellos veranos de quince días en que alquilaba bicicletas con mis hijos y veíamos, en paralelo, a los jinetes por el ancho sendero.

Luego, los bañistas. Si en la calle hay dos grados, el agua está al borde del hielo, y aun así hombres y mujeres, con gorro y poco más, se zambullen en las aguas verdes y oscuras del lago y nadan con destreza. Pienso que no estaría mal hacerlo. Pero sigo. En el café de la orilla, alguno ya se calienta con un chocolate o con un buen té inglés, de esos que en Sevilla solo se sirven bien en contados rincones.

El agua refleja un cielo que empieza a clarear. Aquí está el banco donde una mañana leí, o simplemente miré las nubes con música en los oídos; aquí las fotos con mi mujer y mis hijos, el día que vinimos andando desde Harrods. Y vuelve la pregunta de siempre: ¿Y si volviese, aprendiese bien el idioma y viese pasar la vida, esa vida anónima en la que nadie te pregunta quién eres?

Pasa un padre con su hija y no hablan inglés: ¿rusos, polacos, ucranianos? Pasan familias indias, árabes adinerados de los barrios vecinos, perros, muchísimos perros. Regreso hacia las fuentes y su rumor me devuelve a mis veinticinco años, cuando me preguntaba aquí qué haría con mi vida y creía que el mundo entero cabía en este parque.

Ahora lo miro todo desde otra dimensión, la que regalan las endorfinas de la carrera de fondo. Me detengo. Ni sentado ni andando: quieto. Termina otra breve estancia londinense. Y muy cerca, en alguna de estas calles de casas blancas, estaba el Atlantic Hotel, aquel modesto bed and breakfast que me acogió por primera vez. A Londres no se va: se vuelve. Y yo, siempre, vuelvo corriendo.