El otro día escuché en las noticias que la Voyager 1 acababa de alcanzar un hito histórico. El pasado 18 de noviembre, casi cincuenta años después de su lanzamiento, la sonda llegó a un día luz de la Tierra.

Nada menos que 25.900 millones de kilómetros. Para hacernos una idea, cualquier señal que envíe tarda veinticuatro horas en llegar hasta nosotros. Hasta ahora, ningún objeto construido por el ser humano había viajado tan lejos.

La noticia me recordó a Neil Armstrong y aquel «gran salto para la humanidad» que pronunció al pisar la Luna. Siempre me ha fascinado nuestra capacidad para explorar lo desconocido.

Somos capaces de dedicar décadas de trabajo e invertir cantidades millonarias para averiguar qué existe más allá de cuanto alcanzamos a ver. Parece que nunca nos basta con lo que conocemos.

Necesitamos mirar al otro lado, quizá con la esperanza de responder algún día a una pregunta que nos acompaña desde hace siglos: ¿estamos solos en el universo?

Los responsables de la Voyager quisieron llevar esa curiosidad aún más lejos. A bordo dejaron un disco de oro con música, sonidos de la naturaleza y saludos en cincuenta y cinco idiomas, por si alguna vez alguien lo encontraba.

Entre ellos figura una pregunta tan sencilla como "¿Cómo estás?". Me resulta hermosa la imagen de una pequeña nave cruzando la inmensidad e infinitud del espacio con el sonido de las olas del mar y las voces de los habitantes de un planeta que quiere darse a conocer al universo.

Y, sin embargo, resulta paradójico que pongamos tanto empeño en descubrir lo que se encuentra a millones de kilómetros mientras a veces ignoramos cuanto tenemos delante.

Enviamos sondas a estudiar otros mundos, pero aún desconocemos buena parte de las profundidades de nuestros océanos. Soñamos con encontrar nuevas formas de vida mientras en la Tierra desaparecen especies y se destruyen los lugares donde habitan.

Nos preguntamos si existirán otras civilizaciones y apartamos la mirada del sufrimiento de tantas personas que comparten la nuestra.

No se trata de cuestionar la exploración espacial, que considero una de las mayores conquistas del ingenio humano. Ni de enfrentar el progreso científico con las necesidades de nuestro planeta. Al contrario.

Ojalá fuéramos capaces de trasladar una parte de esa extraordinaria curiosidad a lo más cercano, a cuanto también merece ser descubierto, comprendido y cuidado.

Pienso, por ejemplo, en las ciudades donde vivimos. Cuando viajo, me gusta perderme por calles desconocidas, visitar monumentos, entrar en pequeños comercios y descubrir rincones que no aparecen en las guías.

Sin embargo, de vuelta a Sevilla, uno suele repetir los mismos trayectos, como si ya no quedara nada por explorar. Hasta que un día doblo una esquina distinta y encuentro una placita digna de una postal o una tienda que llevaba años allí sin que yo reparase en ella.

Pero lo verdaderamente desconocido suele estar aún más cerca. ¿Cuánto sabemos del vecino con quien coincidimos en el ascensor? ¿De esa compañera a la que saludamos cada mañana?

Incluso de nuestros amigos, a quienes creemos conocer de memoria, ignoramos a veces los miedos, las ilusiones o las preocupaciones que les acompañan en silencio. La costumbre puede hacernos confundir la cercanía con el conocimiento verdadero.

Pienso de nuevo en la Voyager, que continuará alejándose de la Tierra mientras tenga por delante un universo prácticamente infinito.

Me gusta imaginar ese pequeño disco de oro viajando hacia lo desconocido con una pregunta tan sencilla como "¿Cómo estás?", destinada a alguien que quizá nunca llegue a escucharla.

Y entonces pienso que tal vez deberíamos empezar a hacernos esa misma pregunta aquí abajo con más frecuencia. No como una fórmula de cortesía, sino con verdadero interés por conocer la respuesta.

Resulta admirable que hayamos conseguido enviar nuestra voz a veintiséis mil millones de kilómetros de distancia, pero sería una lástima que, mientras seguimos buscando a alguien que nos oiga al otro lado del universo, olvidáramos escuchar a quienes tenemos justo al lado.