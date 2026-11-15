Y por fin, la lluvia.

Domingo por la noche. El sol hace tiempo que desapareció del cielo y esa oscuridad temprana de noviembre ha terminado por apoderarse de la casa. Trabajo en el despacho cuando comienzo a escuchar, al otro lado de las ventanas, un rumor lejano.

Primero apenas perceptible. Después, un juguetón repiqueteo contra los cristales que consigue apartarme durante unos segundos de la pantalla.

Salgo al balcón y una bocanada de aire fresco me golpea el rostro y enseguida llega ese olor inconfundible de la tierra mojada. Petricor, lo llaman.

Respiro profundamente, como si quisiera llenar también la casa con él, y dejo escapar una sonrisa. «Por fin la lluvia», susurro casi de manera imperceptible.

Este verano tardío se estaba haciendo demasiado largo e insoportable. Habíamos ido superando una tras otra todas esas fronteras imaginarias con las que intentamos ordenar las estaciones.

Primero fue el veranillo de San Miguel, después llegó el día de la Hispanidad y terminó octubre desembocando en el día de Todos los Santos.

Y mientras, seguíamos buscando el otoño en un calendario que decía una cosa mientras las temperaturas parecían empecinadas en contarnos otra.

Las chaquetas continuaban esperando en el armario y las terrazas mantenían todavía ese aspecto de una sobremesa de septiembre prolongada más de la cuenta.

Luis Cernuda recordaba en Ocnos cómo las primeras lluvias llegaban a Sevilla a mediados de septiembre, cuando el agua entraba en el patio familiar y despertaba el aroma de las hojas mojadas y la tierra húmeda.

Qué lejanos quedaban aquellos otoños, mientras este año la estación parecía dispuesta a pasar de puntillas… pero, finalmente, llegó la lluvia

Abro un poco más las ventanas y el aire húmedo entra en las habitaciones. Durante unos minutos la casa parece distinta. Hay algo profundamente reconfortante en escuchar llover cuando uno está a cubierto.

Quizá porque la lluvia nos invita a recogernos, a bajar las persianas antes, encender alguna lámpara, preparar café o recuperar una manta que llevaba meses olvidada en algún rincón del sofá. Pero, sobre todo, nos invita también a detenernos un poco en nuestra rutina.

Siempre me ha parecido que las ciudades cambian cuando llueve. Las calles reflejan las luces de los escaparates, los coches avanzan dejando una estela sobre el asfalto y la gente apresura el paso buscando refugio bajo las cornisas y los paraguas.

En Sevilla, esas noches tienen algo de aquella que Joaquín Romero Murube imaginó en su poema sobre el barrio de San Lorenzo: «La noche no tiene cielo / traspasada por la lluvia».

Hay quien protesta porque se moja los zapatos, porque aparece un atasco o porque había hecho planes que el agua está dispuesta a frustrar.

Es comprensible, pero no deja de sorprenderme la extraordinaria capacidad que tenemos para enfadarnos con el tiempo cuando no coincide con nuestra agenda. Y, sin embargo, pocas cosas son tan necesarias como la lluvia.

Durante estos días ha llovido de manera constante. A ratos con fuerza, otras veces con esa constancia tranquila que permite escuchar durante horas el agua caer sobre los tejados.

La necesitaban los campos, los embalses, los árboles, los ríos y una tierra que llevaba demasiado tiempo mirando hacia arriba y gritando un callado auxilio.

Por eso hemos recibido esta lluvia de una manera distinta, porque comenzamos a ser conscientes de que aquello que durante siglos dimos por seguro ya no lo parece tanto.

Los otoños se alargan hacia el verano, los inviernos llegan más tarde y algunas fechas que conservamos en la memoria ya no se corresponden exactamente con el tiempo que recordábamos.

No hace falta convertir cada conversación sobre el cielo en una discusión sobre el cambio climático. Basta, a veces, con mirar por la ventana y comprobar que cada vez nos cuesta un poco más reconocer las estaciones.

Por eso aquella noche de domingo permanecí unos minutos en el balcón, sin hacer nada. Simplemente escuchando llover. Después regresé al despacho, dejé la ventana entreabierta y seguí trabajando con el sonido de la lluvia de fondo.

Afuera, noviembre parecía haber recuperado por fin su sitio y pensé que quizá algunas cosas solo aprendemos a apreciarlas cuando empiezan a dejar de ser previsibles.

Y por fin, la lluvia.