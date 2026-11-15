La dama del Alcázar.

Sevilla aún dormía cuando caminaba entre los Jardines de Murillo y la muralla del Alcázar. Algunas farolas seguían encendidas, como velas que nadie se había atrevido a apagar, y los gorriones ensayaban sus primeros cantos. Entonces vi la puerta abierta.

Pregunté a un guarda si podía entrar. «Estos días abrimos más temprano», me dijo. Y crucé el umbral como quien entra en un sueño ajeno.

Estaba solo. El cielo dudaba todavía entre el azul de la noche y el celeste del alba. Me acerqué al banco de piedra en semicírculo, junto a la fuente, donde tantas veces me había sentado a leer. Y allí, en el murmullo del agua, regresó ella.

Fue hace mucho tiempo, en nuestra primera juventud. Ella era aquella novia mía de Carmona. Quedamos una tarde en el Alcázar. Era alta, rubia, con unos ojos celestes que parecían robados a este mismo cielo, y tenía algo de celta, de leyenda del norte extraviada en el sur.

Nos sentamos en ese banco, a la sombra de los árboles. Apenas había nadie. Las fuentes, la arboleda, el canto de los pájaros: era una historia solo para nosotros. El sol brillaba, pero no cegaba. La tarde resbalaba despacio hacia la penumbra, y las altas palmeras dibujaban sus siluetas contra el cielo. Olía a jazmín, a rosas, a tierra mojada.

Creo que aquello era la felicidad. Estar con alguien y olvidarse de todo lo que uno tenía que hacer. Sin nadie que te busque, sin nada que te reclame. No había un pasado que pesara ni un futuro que inquietara. Solo el ahora. Éramos ella y yo, y el mundo entero cabía en un banco de piedra.

Aquella mañana, sentado en el mismo lugar, dejé que la mirada se perdiera entre las palmeras y el surtidor. El primer sol se quebraba en el agua y las imágenes se volvían borrosas, como vistas a través de un velo. Quizá me mareé un poco con el resplandor. Pero al levantarme me pareció ver, más allá, una figura femenina que se alejaba entre los setos.

La seguí. Llegué al laberinto donde aquella tarde jugamos a perdernos para encontrarnos, riendo cada vez que uno descubría al otro tras una esquina de verde. Recorrí sus pasillos. No estaba. Al fondo, una sombra. No era ella. Solo se oía, lejano, el murmullo de los primeros turistas.

Esa misma tarde regresé. Recorrí despacio los patios y los palacios donde vivieron reyes, príncipes y princesas. Al alzar la vista hacia las celosías tuve la certeza de que alguna de ellas seguía allí, escondida, mirándome pasar. Las princesas del Alcázar nunca se fueron. Solo aprendieron a no dejarse ver.

Salí muy tarde, cuando ya cerraban las puertas. El cielo seguía azul, pero era un azul que empezaba a apagarse. Me adentré en el barrio de Santa Cruz por una de sus calles más estrechas, de esas en las que dos personas apenas caben sin rozarse. Y entonces la vi.

La dama del Alcázar. Luis Romero

Estaba junto a una vieja puerta de madera, bajo un farol que acababa de encenderse. Alta, rubia, inmóvil. Su imagen aparecía y desaparecía, como un destello. Quizá era una ilusión óptica. Quizá un deseo, o esa esperanza que uno guarda con un nombre que no pronuncia.

Di un paso hacia ella y la calle volvió a quedarse vacía.

Desde aquel día se me aparece así, en las callejas del casco antiguo. Y cada vez que vuelvo me pregunto si no será precisamente por eso por lo que vuelvo: por la posibilidad de encontrármela.

¿Cómo ha podido pasar tanto tiempo? Añoro aquellos días en que éramos nosotros y nada más, en que vivir era sencillo porque bastaba el presente. El tiempo corre como el agua de aquellas fuentes, que nunca es la misma y, sin embargo, susurra siempre igual.

Pero hay instantes que no se marchan: se quedan suspendidos en el aire, como el perfume del jazmín cuando ya ha caído la noche.

Quizá por eso la sigo buscando. No para recuperarla a ella, sino para recuperarme a mí.