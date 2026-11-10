La pregunta está sobre la mesa. Y en los reels, los mensajes, los posts y las barras de los bares, seamos realistas. Teniendo en cuenta los avances tecnológicos que estamos viviendo y el contexto geopolítico en el que se están desarrollando ¿qué futuro nos espera?

Evidentemente, no hay nada dictado y la incertidumbre es alta. Llevamos muchos años escuchando que estamos en un entorno VUCA.

Como ingeniería, en Ningenia sabemos que nuestra actividad va a cambiar y que el cambio será importante, como ya pasó en las anteriores revoluciones industriales.

Seguramente, si preguntáramos a los trabajadores de los años 60 que qué iba a pasar con sus puestos de trabajo con la llegada de la automatización, tendrían una visión parecida a la que tenemos ahora, eliminarán puestos de trabajo.

La realidad es que en ese caso no fue así. Otra realidad es que no sabemos qué pasará esta vez.

En los últimos meses se han publicado muchas noticias relacionadas con humanoides. Empresas que sacan al mercado sus primeros catálogos, e incluso los primeros pilotos con usos reales.

¿Realmente estamos tan cerca de que podamos ver a humanoides conviviendo con nosotros? Aquí la respuesta es 'depende'.

Desde nuestro punto de vista, todavía están lejos de poder implantarse, en algunos casos como la industria, muy lejos. Pero todo apunta a que es solo una cuestión de tiempo. Parece que hay tecnología y la que no existe, está desarrollándose.

Pero, ¿realmente llegaremos a ser sustituidos por humanoides en todas las actividades?

La automatización elimina los trabajos de poco valor añadido para las personas y sirve de apoyo para algunas tareas que no pueden realizarse cumpliendo los mismos requisitos: precisión, carga, velocidad, …

¿Qué pasa con las tareas de alto valor añadido? ¿Con la creatividad? ¿Con el razonamiento? ¿Serán estas máquinas capaces de hacerlo mejor que los humanos?

Un humanoide con IA

Todos pensaremos, claro, un humanoide con IA llegará a hacer esto, pero yo, humildemente, creo que no completamente y no, sobre todo, sin supervisión.

El pasado mes de septiembre, XPENG anuncia que ha fabricado su primera unidad del modelo IRON de una línea de producción.

Lo primero es que esa línea de producción es exactamente igual que una cualquiera de cualquier fábrica avanzada de automoción, con robots industriales y estaciones de montaje modulares con perfilería de aluminio…

Evidentemente, los niveles de inversión detrás de este hito son gigantescos y es necesario crear una expectación mundial ante estos avances.

Nuestra postura es: llegarán, pero su implantación en la industria será lenta.

Da la sensación de que la entrada en el sector servicios puede ser más rápida. Ya hay algunos pilotos creados para operaciones concretas (camareros, recepcionistas, limpieza, …) donde la realidad es que el nivel de autonomía es limitado y está más cerca de una mezcla de las tecnologías actuales (movimiento autónomo, chatbox, visión artificial, etc) que de un humanoide que toma sus propias decisiones.

Hace unas cuantas semanas estuve en un interesantísimo evento organizado por Andalucía Aerospace en San Telmo relacionado con la implantación de IA en las empresas.

Lo que más me impactó fue un debate que se originó entre uno de los ponentes y un experto en IA que estaba entre los asistentes que aseveraba que un humanoide que realice de forma autónoma una tarea doméstica simple y con un impacto la seguridad bajo, necesita 100.000 horas de entrenamiento.

Es decir, este tiene que tomar datos de su entorno, costumbres, leyes físicas, etc… Así que imaginemos una tarea con restricciones de seguridad o impacto alto.

Sin verlo estoy imaginándome la cara de mi compañero David, que tiene una visión más catastrofista que la mía… Pero estamos de acuerdo en que los tiempos se irán acortando a medida que la tecnología vaya avanzando.

Su futuro pasa por la IA

Actualmente la IA es una ayuda necesaria para desarrollar nuestro trabajo, a todos los niveles, no solo el técnico sino el de productividad personal.

La programación de bajo nivel parece que puede hacerse con IA y solo necesita altos niveles de verificación y guía.

Hace un par de años, un dashboard en power BI necesitaba 200 horas de desarrollo de un programador experto y ahora me lo hago yo, que no sé programar, pero sí que conozco los procesos de la compañía.

Entendemos que la IA no debe considerarse como “me sobran personas para hacer lo mismo”, sino para aumentar los volúmenes de negocio. Es decir, con este equipo puedo hacer mucho más.

A nivel de programación, pasamos de programar línea a línea donde el robot ejecuta, no decide. Y pasaremos a modelos en los que los robots aprenden y se adaptan.

Hace años que usamos cámaras de visión artificial con IA en las que, tras una programación previa y un entrenamiento, son capaces de adaptarse -ojo, solo adaptarse- ante cambios controlados, como por ejemplo los que se producen dentro de una línea de producción.

Cómo vislumbramos que trabajaremos las ingenierías, pues partiendo del conocimiento del proceso, guiaremos, definiremos, validaremos e implantaremos estas soluciones trabajando codo con codo con IA.

Y todo esto nos afecta, debemos conocer cómo está cambiando el sector y cómo nos afectan los cambios sociales. No podemos mirar hacia otro lado porque perderemos competitividad. Si queremos seguir siendo competitivos tenemos que estar atentos.

Durante el 4T de 2025 (datos del INE) quedaron sin cubrir 160.000 puestos de trabajo (en torno a 30.000 en la industria).

Según Randstad, durante el 1T de 2026 el absentismo fue del 7,4%. Y la previsión de Roland Berger para 2050 es que habrá un 18% menos de población en edad laboral. Todo apunta a que es obligatorio automatizar procesos.

Como dato positivo, en 2023 según el Foro Económico Mundial, se crearán 78 millones de empleos netos -170M nuevos y 92M desaparecerán-. Y serán empleos técnicos y bien remunerados.

*** Roberto García Morilla es el CEO de Ningenia.