¿El elogio de la errata?

Pasando las historias de Instagram, me topo con una página subrayada de Dame veneno que quiero vivir, de Letizia Sala, que comparte un contacto. En el fragmento en cuestión, la autora reflexiona sobre el uso de la inteligencia artificial y confesaba sentir una especie de alivio instantáneo cuando recibía un correo electrónico con faltas de ortografía. Pues la errata era, según la escritora, la confirmación de que al otro lado había un ser humano.

La idea me pareció interesante porque encierra una paradoja bastante propia de nuestro tiempo: estamos empezando a valorar el error por encima de la perfección ante el miedo de que detrás esté una IA.

Siempre se nos ha dicho que errar es humano. Lo aprendimos casi como una máxima destinada a consolarnos cuando metíamos la pata. Pero, al mismo tiempo, desde niños nos han enseñado precisamente a evitar el error. A hacer las cosas bien, especialmente, en la parte lingüística. A escribir correctamente, a colocar las tildes donde corresponden, a no confundir una b con una v y a expresarnos con cierta pulcritud. Durante años, una falta de ortografía en un texto no demostraba humanidad, sino descuido y una merma en la calificación final. Sin embargo, ahora parece que algo está cambiando.

Nos hemos lanzado a los brazos de la inteligencia artificial para que redacte, resuma, ordene, traduzca y, por supuesto, corrija nuestros textos. Aunque esto último tampoco supone una revolución demasiado extraordinaria. La corrección existe desde mucho antes que las herramientas de IA. Ahí han estado siempre los correctores de las editoriales y de los periódicos y, más recientemente, los procesadores de texto señalándonos con un incómodo subrayado rojo que habíamos cometido una falta. Nadie pensaba entonces que utilizar esas herramientas restara autenticidad (o humanidad) al texto.

Sin embargo, hemos llegado a una situación un tanto curiosa, ya que hemos empezamos a desconfiar de aquello que está demasiado bien escrito. Una redacción impecable puede parecernos sospechosa mientras que una errata nos tranquiliza. En contra de todo lo que nos han enseñado durante años, casi estamos luchando contra la propia corrección lingüística porque hemos asumido que el error pertenece al ser humano y la perfección a la máquina.

Y ahí quizá esté precisamente la equivocación. Porque la inteligencia artificial dista bastante de ser perfecta y se equivoca. A veces consulta fuentes inadecuadas, otras mezcla informaciones y, en ocasiones, ante la falta de evidencias, directamente se inventa lo que no sabe. También puede producir textos gramaticalmente correctos y, sin embargo, terriblemente pobres. Frases pulidas que no dicen gran cosa o párrafos perfectamente ordenados en los que cuesta encontrar una voz propia. Por tanto, la corrección formal nunca ha sido sinónimo de calidad.

Los docentes nos llevamos las manos a la cabeza cuando encontramos faltas de ortografía —a veces en demasía— en los trabajos de nuestros estudiantes. Y somos especialmente exigentes quienes enseñamos Periodismo, porque sabemos que escribir correctamente no constituye una exquisitez académica, sino una herramienta fundamental del oficio. Sería bastante extraño que ahora comenzáramos a celebrar esas mismas faltas como garantía de autenticidad. ¿Qué pensarían Lázaro Carreter o Álex Grijelmo de todo ello?

Creo que estamos poniendo el foco en el lugar equivocado. No hay nada malo en utilizar inteligencia artificial para revisar un texto y detectar posibles erratas que se hayan escapado. La autocorrección nunca ha sido infalible y precisamente por eso existen desde hace siglos personas dedicadas profesionalmente a revisar los textos de otros. El problema aparece cuando dejamos en manos de la máquina aquello que debería seguir siendo nuestro como es pensar qué queremos decir y cómo queremos decirlo.

Ahí está la verdadera cuestión. En la creación de las ideas, en la originalidad, en la estructura, en la coherencia, en la capacidad de elegir una palabra y descartar otra. Incluso en algo tan rutinario como un correo electrónico hay una pequeña decisión sobre quiénes somos y cómo queremos dirigirnos a los demás.

Errar seguirá siendo humano. Y equivocarnos seguirá siendo, además, una de las formas más eficaces de aprender. No necesitamos empezar a escribir peor para demostrar que seguimos siendo nosotros quienes escribimos. La humanidad de un texto nunca estuvo en sus faltas de ortografía, sino en tener algo verdaderamente humano que decir.