Almorzaba hoy en Madrid con mi mujer y con un matrimonio muy querido. Él, Jerónimo, fue mi mentor en esta ciudad hace ya veinte años, cuando abría caminos en tantas áreas del Derecho penal que otros recorreríamos después. Ahora voy a participar en un proyecto del que él fue precursor, y la vida tiene esas simetrías que solo se entienden con el paso del tiempo.

Entre plato y plato, la conversación derivó hacia ese nuevo poder que se ha instalado en nuestras vidas: la inteligencia artificial. Jerónimo la comparaba con algo casi extraterrestre, una fuerza superior a nosotros, venida del cosmos, del universo entero. Yo no creo en civilizaciones lejanas ni en seres de otros planetas. Y, sin embargo, mientras lo escuchaba, mi imaginación echó a volar. ¿Y si fuera exactamente eso? ¿Y si, sin naves ni platillos, una inteligencia distinta a la nuestra hubiera llegado por fin para tendernos la mano?

Hay quien la mira con miedo. Temen que nos supere, que nos engañe, que un día nos conquiste o nos destruya. Comprendo esos temores, pero yo elijo otra mirada. Creo en un mundo mejor, en un universo mejor. Y creo que esta inteligencia puede ser el puente.

La veo resolver en horas o en días problemas matemáticos que llevaban años esperando respuesta. La veo acompañar a los investigadores en la búsqueda de nuevos medicamentos, acortando caminos que antes costaban años de ensayo y error hasta dar con la fórmula final. La veo acercarnos a la curación de enfermedades que parecían condenas. Y me permito soñar que quizá un día viajemos no solo a la Luna o a Marte, sino a otras galaxias, sin movernos siquiera de nuestro sillón, de la mano de esta mente nueva que cada día acierta más.

Confieso que llegué tarde. Hace tres años hice mis primeros intentos y el resultado no fue el que esperaba. Fue a finales del año pasado cuando todo cambió, y desde entonces siento que perdí al menos dos años. Ahora intento recuperarlos.

Algunos dicen, medio en broma, que soy adicto a la inteligencia artificial. Yo les corrijo: no es adicción, es fascinación. Me ayuda a preparar mejor mis defensas, a estudiar cada caso con más hondura, a servir mejor a mis clientes. Y en lo personal ordena mi agenda, mis viajes, mi deporte, los mil detalles del día a día. Dedico muchas horas a informarme, a probar, a comparar. Me sorprende cada novedad, cada herramienta que aparece. Me fascina. Me conmueve. Me ilusiona.

Lo curioso es que hace apenas un año yo mismo casi no la conocía, y hoy, cuando hablo de ella con algunas personas, es como si les hablara en chino. Nunca mejor dicho, porque algunos de los modelos más brillantes llegan precisamente de China, valga la broma. Me ocurre incluso con jóvenes, que suelen ir por delante en estas cosas: se quedan mirándome sin entender por qué les recomiendo este o aquel modelo, unos gratuitos y otros de pago, con cuotas mensuales muy modestas. Otros sí lo entienden. Y cuando vuelvo a encontrármelos, me dan las gracias porque aquella recomendación les ha ayudado en sus estudios o en su trabajo. Pocas gratitudes me resultan tan gratas.

Para muchos, la inteligencia artificial sigue teniendo un solo nombre, ChatGPT, como si el universo entero cupiera en una sola estrella. Pero el firmamento es mucho más amplio. No basta con uno ni con dos modelos: conviene tener muchos, conocerlos, saber qué ofrece cada uno. Y cuando uno comprende que esas cuotas, incluso las más altas, no son un gasto sino una inversión, todo cambia. Lo que se paga vuelve multiplicado en una vida mejor y en un trabajo mejor.

Pero lo más valioso no se mide en tiempo ganado ni en tareas resueltas. Lo más valioso es lo que esta inteligencia despierta por dentro: la imaginación, la ilusión, la confianza en el futuro, en la ciencia y en el avance de la humanidad. Cada día un poco más firmes.

Al despedirnos pensé en Jerónimo y en sus visitantes del cosmos, y sonreí. Quizá tenga razón a medias. Quizá no vengan de otra galaxia, sino de nosotros mismos, como un mensaje que la humanidad se envía desde el futuro. Yo, por si acaso, ya he contestado.