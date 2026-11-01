Las cosas que se acaban

Hay una escena de Los días perfectos, de Jacobo Bergareche, que se me quedó grabada nada más comenzar a leer el libro. El protagonista cuenta que todas las noches juega a luchar con su hija antes de dormir. Se revuelcan, forcejean, se hacen cosquillas y se ríen.

Él disfruta especialmente de esos minutos y no quiere faltar a su cita porque sabe que llegará una noche en que ella decidirá dejar de jugar. Lo curioso es que probablemente ninguno de los dos sabrá entonces que aquella habrá sido la última vez.

La escena me hizo pensar en todas esas cosas que un día dejamos de hacer sin advertir que se están acabando. Desde que tenemos uso de razón, nuestra vida está llena de pequeñas rutinas que desaparecen sin percatarnos.

Durante años vemos dibujos animados cada mañana hasta que dejamos de hacerlo. Aprendemos a montar en bicicleta con ruedines y llega un momento en que alguien los quita para siempre.

Jugamos con muñecos, construimos fuertes con cojines, esperamos impacientes los Reyes Magos o bajamos a la calle buscando a otros niños con los que pasar la tarde. Y después, sencillamente, todo eso queda atrás de una forma natural.

Pero ¿en qué momento ocurre aquello? Lo extraño es que casi nunca lo sabemos. Hay cosas que no terminan de golpe. Simplemente, un día descubrimos que llevan mucho tiempo terminadas.

La vida tiene una extraordinaria afición por celebrar los comienzos. Las fotografías del primer día de colegio, de nuestra primera comunión, del primer viaje o del primer beso. Los finales, en cambio, suelen suceder en silencio.

Nadie fotografía la tarde en que dejamos de jugar con los amigos en el parque ni el día en que guardamos definitivamente los juguetes en un cajón. El tiempo continúa y nosotros con él.

Con los años cambian las cosas que abandonamos, pero no demasiado la forma en que lo hacemos. Un día dejamos de llamar a aquel amigo con el que hablábamos a todas horas. Al principio pasan unos días, después, algunas semanas.

Hasta que la amistad queda reducida a un mensaje por Navidad o a felicitarnos el cumpleaños por una red social que nos recuerda la fecha.

Hay también comidas familiares que no sabemos que no se repetirán, conversaciones con nuestros abuelos que después adquieren otro valor o tardes en la casa donde crecimos que terminan siendo irrepetibles. Incluso puede haber un «te quiero» pronunciado con desgana que, con el tiempo, desearíamos haber dicho de otra manera.

También el amor está hecho de esos pequeños abandonos. Dejamos de esperar un mensaje con impaciencia, de despedirnos en la puerta durante diez minutos o de mirar a quien tenemos al lado con los mismos ojos de los primeros días.

No ocurre necesariamente porque dejemos de querer. A veces ocurre simplemente porque nos acostumbramos. Y pocas cosas apagan tanto la conciencia de lo extraordinario como la costumbre.

Probablemente no haya una fecha en el año que nos recuerde mejor que las cosas se acaban que la festividad de Todos los Santos. Es un día que invita a pensar en la finitud de las cosas y, entre ellas, en la vida de quienes ya no están.

Por eso creo que también debería ser una fecha para mirar a quienes todavía viven.

Para llamar al amigo antes de que se convierta definitivamente en un recuerdo, sentarnos un rato más con nuestros padres, decir lo que damos por supuesto que los demás ya saben o recuperar, aunque sea por un instante, aquella forma primera de mirar.

Nuestra vida se compone inevitablemente de cosas que se acaban. Algunas desaparecen porque crecemos, otras porque cambiamos, otras porque nos descuidamos y algunas, sencillamente, porque el tiempo decide por nosotros.

No podemos vivir pensando que cada desayuno, cada llamada o cada abrazo puede ser el último. Sería insoportable. Pero quizá sí podamos vivir recordando, de vez en cuando, que no serán eternos. Esa es probablemente la verdadera enseñanza de la escena de Bergareche: seguir jugando mientras todavía nos pidan jugar.