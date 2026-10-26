Leer sin prisas

Dentro de un par de días, los Jardines de Murillo volverán a llenarse de libros y pocas cosas apetecen tanto en Sevilla cuando llega el otoño como pasear por sus caminos de albero, entre árboles que comienzan a acusar el cambio de estación, deteniéndose sin demasiada prisa ante las casetas de librerías y editoriales. Para quienes disfrutamos de la literatura, la Feria del Libro es una de esas citas que uno espera cada año con la curiosidad de saber qué novedades encontrará, qué portada conseguirá llamar su atención o qué libro terminará llevándose a casa cuando había prometido, una vez más, que no compraría ninguno.

Confieso que a mí las ferias del libro me provocan sentimientos encontrados. Por un lado, está la fascinación de contemplar tantos títulos juntos, hojearlos, leer las contraportadas y descubrir autores de los que hasta entonces no había oído hablar. Por otro, aparece inevitablemente cierto vértigo al pensar en todos los libros que uno querría leer y en el poco tiempo que tiene para hacerlo. También, para qué engañarnos, en el dinero que necesitaríamos si cediéramos a todos nuestros impulsos.

Quizás por eso, mientras pensaba estos días en la Feria, me acordaba de una tendencia que lleva algún tiempo extendiéndose en las redes sociales. Los libros han encontrado allí un magnífico escaparate con divulgadores capaces de recomendar buenas lecturas, jóvenes que han descubierto el placer de leer gracias a ellos y autores que probablemente nunca habrían llegado a determinados públicos sin esa ventana digital. Hasta ahí, poco que objetar.

El problema comienza cuando aplicamos también a la lectura esa obsesión contemporánea por medirlo absolutamente todo. Cuántos libros llevamos este año, cuántas páginas hemos leído este mes o cuántos ejemplares forman la pila que espera sobre la mesilla. Las redes se han inundado de retos de lectura, de aplicaciones donde registrar cada avance, de vídeos en los que alguien muestra las decenas de títulos que se ha terminado y de desafíos que convierten novelas de cientos de páginas en una especie de prueba contrarreloj. Parece como si leer mucho fuese necesariamente leer mejor y hubiera que demostrar, además, que se ha hecho.

No deja de ser curioso que hayamos conseguido trasladar a uno de los pocos espacios que todavía podían escapar de la prisa la misma lógica que gobierna buena parte de nuestra vida. También la lectura tiene ahora objetivos y estadísticas personales que superar. Hasta nuestro tiempo libre corre el riesgo de convertirse en otra tarea pendiente.

Pero un libro no es una carrera ni una casilla que tachar de una lista, pues hay novelas que se devoran en dos tardes y otras que necesitan semanas. Libros que abandonamos a las cincuenta páginas porque no era su momento y a los que regresamos años después para descubrir que entonces sí tenían algo que decirnos. Los hay que nos acompañan durante toda una vida y otros que apenas recordamos unos días después de haberlos cerrado. Y no pasa absolutamente nada.

Leer por leer, únicamente para engordar una cifra, se parece bastante a comer deprisa sin saborear lo que tenemos delante. Lo importante nunca debería ser cuántos platos hemos probado, sino cuánto hemos disfrutado verdaderamente de ellos.

Por eso, cuando dentro de unos días vuelva a pasear por los Jardines de Murillo, intentaré no pensar demasiado en todos los libros que todavía me quedan por leer. Elegiré alguno, seguramente más de uno, y aceptaré que quizá tarde meses en abrirlo. Porque los libros, a diferencia de nosotros, saben esperar.

Es una reflexión que deberíamos recordar también fuera de la Feria. Leer cuando apetezca, lo que apetezca y al ritmo que cada uno necesite. No hay problema alguno en detenerse en una página, releer un párrafo o dejar el libro unos días sobre la mesilla. La buena lectura no entiende de récords ni necesita testigos. A veces, incluso, el mejor libro no es el que terminamos antes, sino aquel que consigue que durante un momento no tengamos ninguna prisa por llegar al final.