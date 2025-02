Desde que era bien pequeña Melody conquistó el mundo con su música y sus coreografías. Esta sevillana, nacida en Dos Hermanas, antes de saber andar se paseaba por los escenarios cantando y bailando 'El baile del gorila', donde ya dejaba constancia de sus dotes artísticas a la que ya nadie pararía. No en vano llegó a ser la rumbera del mundo, lo que para ella "era tan normal". Muy claro tenía ya desde sus primeros años que la música sería su vida. Como decía León Gieco, "La música es una cosa amplia, sin límites, sin fronteras, sin banderas".

Desde allí, con gran labor y constancia, supo de lo difícil que sería conseguir su objetivo en un mundo lleno de altibajos, enfrentándose a los desafíos con gran labor y constancia. Amores platónicos. Decía el filósofo griego que la música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Voz y baile. Libre como un pez en el mar, esta diva es una mujer sencilla como cualquier otra persona, algo que recuerda en la letra de la canción que la llevará al escenario de Eurovisión en Basilea (Suiza) el próximo mes de mayo. No fue fácil. Tampoco ha pisado a nadie para llegar hasta aquí, y sí lo ha intentado muchas veces, levantándose cada vez que fue necesario. En este jardín de espinas y rosas nadie ha podido pararla. Dedicación y talento. Más de un millón de discos vendidos...

Melody es valiente y poderosa, y su baile tiene más fuerza que un huracán. Mujer orgullosa de sus raíces, como lo demuestra el título de su primer disco "De pata negra". Ahora es una madre que madruga y se enfrenta a los desafíos diarios como tantas mujeres artistas sin cartel a las que la cantante corona como divas, sin dinero ni fortuna, pero con dedicación incomparable.

De Sevilla al mundo. Mimemos a nuestros artistas. Pastora Soler conquistó a los eurofans con 'Quédate conmigo' en 2012. En total son ocho -contando con Melody- los artistas sevillanos que han representado a España en las 69 ediciones del festival de Eurovisión: 'I love you mi vida', interpretada por D’Nash (2007), grupo del que formaba parte Javi Soleil, el trío ecijano de Son de sol ('Brujería'-2005), el final de fiesta de Paloma San Basilio ('La fiesta terminó'-1985), Remedios Amaya con 'Quién maneja mi barca' (1983), Lucía ('Él'-1982) y Conchita Bautista, que participó en dos ocasiones ('Estando contigo'-1961 y 'Que bueno, que bueno'-1965). Estos artistas dejaron su huella en el festival y alcanzaron distintos puestos en las finales para conseguir varias posiciones del escalafón que finalmente se situaron entre el puesto noveno (1965) y el 21 (2005).

La carrera de Melody ha sido una verdadera metamorfosis, un término que la Real Academia Española define como la transformación de algo en otra cosa. De rumbear bailando como un gorila a deslizarse por los escenarios como una gran estrella. Su evolución ha sido notable. "La música es el corazón de la vida. Por ella habla el amor; sin ella no hay bien posible y con ella todo es hermoso" (Franz Liszt). La grandeza de esta diva no reside en la fama, sino en la lucha por la igualdad y por mantener la ilusión por la música. "Si los diplomáticos cantaran, no habría guerras" (Chavela Vargas). Al final, bien. El esfuerzo y la pasión encuentran su recompensa. Su voz resurge con más fuerza que un huracán. Estoy seguro de que Melody seguirá ganando muchas batallas en los escenarios de todo el mundo. "Ya verán". La primavera se acerca…