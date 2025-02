San Valentín. Este fin de semana se ha presentado en el Centro Cívico La Buhaira 'El amor que dejas', libro autoeditado (Amazon) que reúne las historias de cinco grandes mujeres vinculadas con Sevilla a las que en un momento la vida zarrandeó con un giro de 180 grados. Una dramática aventura, mucho más real que las de Enid Blyton. 14 de febrero. Sus autoras asistieron el viernes al lanzamiento convocado en el centro cívico La Buhaira, acto que fue presentado por Amparo Carmona, de la Asociación Alma y Vida, punto de encuentro donde se empezó a fraguar este proyecto. Mujeres que explican en primera persona qué se siente cuando la vida se derrumba tras el fallecimiento de la persona amada. Dedicada a sus "amados y queridísimos maridos", hablan en 191 páginas de la muerte sin tapujos para gritar al mundo que forman parte de esta vida. “Un canto a la valentía, a la esperanza y a saber reconocer los regalos bonitos que entre tanto desconcierto y devastación también ofrece la vida”.

El prólogo, escrito por Juan Andivia, comienza con el poema 'No quiero que te vayas dolor', de Pedro Salinas, que predice lo que sucederá en las siguientes páginas. Duelo. Aunque no todas las despedidas son iguales ""lo que queda no es un dolor en su sentido estricto, sino una manera de amar a quien ya no está". Cuando se ama con vehemencia la palabra superar no existe y ese recuerdo muchas veces se convierte en la única manera de mantener vivo a quienes se fueron para seguir amándolos. Aunque haya que arreglárselas con el 45 por ciento del salario… ¡Ay madre!

Convertir el dolor en amor. Las historias de Ángeles, Sandra, Yadira, Carmen y Helena confirman que se puede vivir con alegría y agradecimiento a pesar del dolor que se siente tras la marcha del ser querido. Todas tienen lazos con Sevilla y sus historias están localizadas, entre otros lugares, en la ciudad, en su Feria, los equipos de fútbol, Alfalfa, la Gran Plaza, Encarnación, Plaza de la Maestranza o playas cercanas.

Noviazgo, relación, parejas, hijos, familia, amigos. Un camino de ilusión y de esperanza que en un momento arrasa "un tsunami de dolor" tras el que llegará la calma. Nacer y morir. Creemos que nunca nos pasará a nosotros, pero en este libro nos recuerdan que sí, que "también te puede tocar a ti". Hoy le ocurre a muchas personas. La gente parece que no quieren darse cuenta de qué va esto. No querer ver. Cada día nos cruzamos por la Avenida con más personas que ocultan sus ojos bajo unas enormes gafas de sol y sus oídos con auriculares de gran tamaño. Como si no fuera con ellos… "No os toméis la vida demasiado en serio; de todos modos no saldréis vivos de ésta" (Bernard Le Bouvier de Fontenelle).

"Ama hasta que te duela. Si te duele es buena señal" (Madre Teresa de Calcuta). La vida son sentimientos y momentos. Sentirse en paz con uno mismo y con los demás. Como dice una de sus protagonistas: "La vida comienza en donde empieza la mirada". Hay miradas que no se olvidan. El libro concluye con un 'Manual de supervivencia para personas que han perdido a un ser amado'. La vida siempre sorprende. A veces da la sensación de que la muerte siempre se acerca a parejas bien avenidas, mientras muchas parejas viven años muertas en vida...

Como dicen en los agradecimientos, su intención con este libro es "ayudar y hacer saber a quien empieza a transitar el duro camino del duelo que no está solo", y si no lo estás, "entender o empatizar mejor con algún ser querido o amigo que te necesita y a quien podrás ayudar" en esos momentos.

Vivir de amor. Hay vida más allá de la muerte. Una denuncia ante los impasibles que derrocha esperanza y felicidad por lo vivido contada por aquellas a quienes "les salvo el amor". Al final, bien. No me extraña que en poco tiempo algún guionista o productor se hiciera con los derechos para llevar estas historias a una serie televisiva, ya que los textos inundan VIDA. Homenaje a los que ya no están pero que siempre seguirán ahí. "Es maravilloso estar vivo, aunque siempre duela" (Boris Pasternak). La primavera se acerca…