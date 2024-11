Aldama declaró ayer en la Audiencia nacional y ha implicado al presidente Sánchez, su mujer, a varios ministros y otros cargos importantes del gobierno y el PSOE. Poco después, se decretó su libertad provisional por el juez instructor Santiago Pedraz accediendo a lo solicitado por la defensa y sin que se opusiera la fiscalía anticorrupción.

Ayer publiqué un video en las redes sociales refiriéndome a la gravedad de las manifestaciones que hizo Aldama en sede judicial pues siendo él una de las personas más implicadas en varias tramas de corrupción que comprometen al gobierno socialista y a su partido, estando relacionado con Koldo y Ábalos, con el Caso Delcy, Air Europa, etc., ello significa que está incriminando a políticos que ya eran sospechosos de colaborar con él y cometer diversos delitos como cohecho y pertenencia a una organización criminal, y asimismo a otros dirigentes que hasta ahora no aparecían en la primera plana de las investigaciones.

Esa incriminación debería preocupar mucho al presidente, a su gobierno y a su partido, pues si la situación ya era grave con la imputación de la esposa de Pedro Sánchez por varios delitos en un proceso penal en el que el mandatario y su entorno han quedado en ridículo al ser rechazadas sus querellas contra el juez Peinado, además de respaldar la audiencia provincial de Madrid varias veces la investigación del instructor. Ello, unido a la imputación por el Tribunal Supremo de Ábalos, el Caso Koldo, el Caso Aldama tal como era hasta ahora, el Caso Delcy, el Caso Globalia-Air Europa y muchos más que tienen círculos concéntricos.

Por no mencionar la imputación del hermano del presidente, el Caso Tito Berni y otros affaires que demuestran una corrupción generalizada en el entorno del presidente y el PSOE. Bien, pues tras publicar mi video ayer aludiendo a la gravedad de la referida denuncia de Aldama y a que la consecuencia en cualquier democracia europea sería la dimisión del presidente y la convocatoria de elecciones, recibí numerosos comentarios críticos tildándome de "facha", "pepero", "abogado de pacotilla", etc.

Desde mi independencia política, yo opiné en ese video y en otro publicado hoy como abogado penalista con una experiencia de más de treinta y tres años y habiendo intervenido en miles de procesos penales. Por eso, me ha sorprendido el fervor de muchos visitantes de mis canales cuando sin ningún argumento aseguraban que Aldama había mentido en su declaración, que era falso lo manifestado, que todo está dirigido por el PP, que Sánchez y su gobierno no deben dimitir, que vaya abogado que soy por no respetar la presunción de inocencia, etc.

Los incrédulos no han mostrado atención a algunos detalles de lo acontecido ayer en la Audiencia Nacional y que será el comienzo del hundimiento definitivo del actual Gobierno. En primer lugar, destaco al abogado Sr. Choclán, defensor de Víctor de Aldama, ex magistrado y uno de los mejores penalistas de España, que no va a aconsejar a su cliente mentir en unas imputaciones tan graves si fuesen falsas en su parte esencial.

En segundo lugar, el prestigio del juez Pedraz, que suele fundamentar muy bien sus resoluciones y accedió a la petición de libertad provisional del investigado sin la oposición del fiscal, otro jurista respetado que no va a cometer una negligencia dejando que un imputado por delitos graves quede libre porque sí. El juez Pedraz y el fiscal han resuelto que era merecida la libertad de Aldama por su colaboración con la justicia, reconociendo gran parte de sus delitos y dando información sobre las conductas delictivas de otros justiciables.

Es más, cuando el empresario se autoinculpa y reconoce delitos por los que ya estaba investigado pero además descubre otros nuevos sobre los que no había pruebas, debería significar que la alusión que hace al presidente, a Begoña Gómez, Ábalos, Koldo, Torres, Marlaska, Illa, Cerdán, Ribera, etc., debe ser cierta pues lo contrario denotaría que si dichos aludidos son inocentes y su acusación es falsa, la mentira redundaría en su perjuicio ¿De que le serviría una libertad provisional ahora si después habría de cumplir una condena más grave por más delitos y con más años de prisión?

Si a todo ello unimos lo que ha dicho Aldama al salir de prisión sobre que no le preocupa una querella por injurias y calumnias tal como le han anunciado, puesto que demostraría que lo que ha dicho es verdad, es decir, la "exceptio veritatis", concluyo que el presidente y su entorno han de estar muy preocupados por las declaraciones del conseguidor involucrándolos en una gran trama de corrupción al más alto nivel.