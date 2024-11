Vivir en comunidad nos ofrece un sinfín de oportunidades y desafíos. Los vecinos, aquellos que compartimos nuestro día a día y espacios comunes, pueden convertirse en aliados valiosos o, en ocasiones, en el origen de conflictos que a veces parecen no tener solución. Como dice el refrán: "No hay mejor padrino que un buen vecino", y cuando uno tiene la suerte de contar con una buena convivencia, el día a día se vuelve mucho más llevadero. Sin embargo, todos sabemos que las relaciones vecinales también tienen su lado oscuro, y un solo vecino problemático puede alterar toda la armonía.

Un buen vecino es, en muchos sentidos, como un pariente cercano. Están ahí en el momento en que más se necesita, ya sea para ayudar con un problema en casa o simplemente para compartir una conversación en el descansillo o en el ascensor. Son esos compañeros de ruta, con quienes compartimos no solo el edificio, sino también el barrio y, muchas veces, una amistad que trasciende las paredes.

Para muchos, un buen vecino significa tranquilidad y apoyo. Pueden ser los primeros en ofrecer su ayuda en una emergencia, encargarse del correo durante las vacaciones, o simplemente estar dispuestos a cuidar a nuestras mascotas cuando tenemos algún compromiso. Tener una buena relación vecinal es, en muchos sentidos, un gran alivio y una fuente de confianza.

Sin embargo, la otra cara de la moneda puede complicar las cosas. Un vecino que hace demasiado ruido, que no respeta los espacios comunes, o que crea un ambiente incómodo puede afectar seriamente la calidad de vida de todos en el edificio. ¿Quién no ha experimentado el drama de una televisión a todo volumen a la medianoche o una fiesta hasta altas horas que no deja dormir a nadie? Estos problemas, aunque parezcan pequeños, pueden convertirse en un gran desgaste y producir tensiones entre los habitantes.

Los conflictos vecinales pueden surgir por una infinidad de razones: desde el uso de espacios comunes hasta temas de limpieza, mascotas, ruidos e incluso por diferencias personales. En ocasiones, la falta de respeto o el incumplimiento de normas básicas de convivencia puede hacer que el ambiente se vuelva hostil y, en lugar de disfrutar de un hogar tranquilo, las personas se encuentran incómodas en su propia casa.

Aunque los problemas puedan parecer irresolubles, una buena comunicación es siempre la clave. Mantener una actitud abierta y respetuosa al abordar cualquier conflicto puede marcar la diferencia. Muchas veces, los problemas surgen por malentendidos o falta de conocimiento sobre las normas o costumbres de convivencia. Al buscar el diálogo con educación y sin ánimo de confrontación, se pueden encontrar soluciones que beneficien a ambas partes.

Al final, nuestros vecinos forman parte de nuestra vida cotidiana. Y aunque haya momentos de desacuerdo, es fundamental recordar que la comunidad es un espacio de respeto y mutua consideración. En esta coexistencia, hay mucho que ganar si todos colaboramos, recordando siempre que el hogar no solo es nuestra casa, sino también la comunidad en la que vivimos.

El respeto mutuo, la empatía y una comunicación clara son la mejor forma de preservar esa convivencia que nos hace la vida más amena y confortable.

Y no tengo espacio suficiente para contaros que paso esta semana. Lo primero felicitar al director de la agencia Strategic Planning Antonio Cornejo y al genial fotógrafo Aníbal González por sus respectivos cumpleaños.

Después agradecer al mayor concurso de emprendimiento para emprendedores senior "Premios +50 Emprende" que nacen de la mano de 02:519 Films, y son impulsados conjuntamente con Generación SAVIA, un proyecto sin ánimo de lucro de la Fundación Endesa en colaboración con Fundación máshumano, que ha pasado por Sevilla de la mano de su director Fernando Lallana, para seleccionar a los emprendedores andaluces, cuyo objetivo es identificar, impulsar y acompañar el talento de los mayores de cincuenta con los más importantes premios de emprendimiento senior de nuestro país.

El director de los Premios +50 Fernando Lallana. E. E. Sevilla

Ni que decir tiene el merecido homenaje que le han tributado la Fundación Cámara de Sevilla y la Fundación Caja Rural del Sur con la colaboración de la Asociación de Hosteleros de Sevilla a Luis Lezama, con la entrega del “Cucharon de plata 2024”

Francisco Giménez Alemán, Francisco Herrero, Luis Lezama, José Luis García Palacios y Pedro Robles E. E. Sevilla

Desearle buen recorrido al libro “Sevilla. El pretérito perfecto” cuyo autor, el reconocido periodista Ignacio Camacho acompañado de las magníficas ilustraciones del también reconocido pintor Ricardo Suarez. La presentación, muy interesante, corrió a cargo del también periodista Carlos Herrera, que nos recordó que esta deseando conocer la feria de Sevilla.

El pintor Ricardo Suarez, el presentador de la obra Carlos Herrera y el autor Ignacio Camacho E. E. Sevilla

Y termino recomendando esta maravillosa obra “La orilla de la memoria”, de Victoria Zambrana, una novela que entrelaza la historia personal con la colectiva, explorando la relación entre pasado y presente. Ambientada en Sevilla, ciudad natal de la autora, nos presenta personajes que enfrentan secretos familiares y dilemas emocionales, mientras se reconcilian con sus raíces y heridas del pasado.

Con un lenguaje evocador y una narración que alterna lo íntimo con lo histórico, la obra refleja el peso de la memoria y la importancia de las conexiones humanas para entendernos y sanar.

En la siguiente nos vemos y os seguiré contando que pasó por aquí