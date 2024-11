Paseando por el Parque de María Luisa, entre las doradas hojas caídas sobre el albero y bajo el tibio sol del otoño sevillano, me detengo a contemplar los diferentes monumentos erigidos en torno a figuras relevantes del mundo artístico que se suceden a lo largo de este espacio natural urbano. En un momento dado, me paro en la Glorieta de los hermanos Álvarez Quintero, diseñada por Aníbal González e inaugurada en 1927 con motivo de la Exposición Iberoamericana. En ella, además de disfrutar de la vegetación y la ornamentación cerámica, observo detenidamente el relieve con el exlibris de dichos autores, acompañado de la leyenda: "Un solo aliento impulsa las dos velas".

Aquella imagen me transporta directamente al Teatro Municipal Enrique de la Cuadra, en la localidad sevillana de Utrera, donde se guarda y expone el legado de estos dos insignes escritores y que durante estos días se puede visitar de forma totalmente gratuita. Gracias a la amabilidad del historiador municipal Javier Mena, es posible realizar un recorrido por la vida y obra de estos hermanos que, además de sus más de 200 obras teatrales, legaron a su municipio natal una colección de más de 5.000 piezas personales, entre las que se encuentran muebles, cuadros, fotografías y libros, entre otros.

Durante la visita, uno puede aprender datos muy relevantes sobre los Álvarez Quintero. Como que su primera obra, Esgrima y amor, se estrenó en 1888, cuando apenas eran adolescentes; que sus representaciones llenaban teatros por toda España y Sudamérica, siendo considerados unos de los miembros más exitosos de la Sociedad General de Autores; o que, de su propio bolsillo, financiaron el monumento a Gustavo Adolfo Bécquer ubicado en el Parque de María Luisa. Sin embargo, he de reconocer que, sin lugar a dudas, lo que más me llamó la atención de su historia fue su conexión personal, que los llevó a vivir prácticamente toda su vida juntos, a trabajar codo a codo, pasar noches en vela y, hasta en lo cotidiano, dormir en camas separadas por apenas 75 centímetros. Aquellas anécdotas me llevaron a reflexionar en la importancia de las relaciones fraternales.

Los hermanos representan un vínculo único, forjado a través de la convivencia y el tiempo compartido. Son testigos de nuestras vidas, presentes en las alegrías y en las dificultades, y a menudo nos ofrecen el apoyo y la comprensión que solo alguien que nos conoce profundamente nos puede brindar. En el caso de los Álvarez Quintero, queda evidenciado que el valor de los hermanos radica en esa complicidad que trasciende las palabras, en su capacidad de ofrecer consuelo, consejos y, en ocasiones, desafíos que nos impulsan a crecer. Serafín y Joaquín son un ejemplo claro de cómo la colaboración entre hermanos puede enriquecer el trabajo creativo y cultural.

Además, son un ejemplo de cómo su estrecha relación no solo permitió la producción de obras literarias que perduran en el tiempo, sino que también refleja el poder de la complicidad para enfrentar desafíos, compartir sueños y construir un legado común.

En su caso, el valor de ser hermanos va más allá de la sangre; se transforma en una fuente de inspiración mutua que potencia lo mejor de cada uno y, en conjunto, crea algo más grande que la suma de sus partes. Al fin y al cabo, son, como reza el lema de su exlibris, "un solo aliento que impulsa las dos velas". Incluso tras el fallecimiento de Serafín, Joaquín seguía firmando las obras en nombre de ambos, bajo la premisa de que su hermano vivía en él.

Esta singular historia de los Álvarez Quintero nos demuestra que el amor entre hermanos puede ser un refugio en tiempos de tormenta, una inspiración para crecer y, sobre todo, un recordatorio de que no estamos solos. Ese amor compartido no solo nos une, sino que nos impulsa a ser mejores, a cuidar del otro y a construir juntos un camino lleno de recuerdos y aprendizajes.